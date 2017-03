Studienreise-Konzept gewinnt eine Goldene Palme

(fair-NEWS) Kiel, 17.03.2017. Auf der Silberstraße nach Andalusien, über den Mekong durch Südostasien oder auf der Seidenstraße von Italien bis China: Legendäre Handelswege lautet das Motto unter dem Gäste im Jahr 2017 mit Gebeco reisen. Mit der Idee, bestimmte Dr. Tigges Studienreisen unter ein bestimmtes Thema zu stellen, gewann der Reiseveranstalter Gebeco die Goldene Palme. Dieser renommierte Preis gilt in der Tourismusbranche als wichtigste Auszeichnung für die gelungensten und originellsten Reisen bzw. Reisekonzepte des Jahres und wurde bereits mehr als 20 Mal verliehen.

„Ich bin besonders stolz darauf, dass die intensive Arbeit unserer Produkt-Entwickler mit diesem Preis honoriert wurde. Es zeigt, dass die Studienreise auch heute noch eine wichtige und anerkannte Reiseform ist", freut sich Gebeco Geschäftsführer Ury Steinweg, „Seit Jahrhunderten verbindet der Handel Kulturen und Kontinente. Gäste, die mit uns reisen, werden Teil dieser einzigartigen Verbindung zwischen Menschen und zwischen Ländern.“ Denn auf den Handelswegen überquerten nicht nur Tee, Gewürze, Seide und Silber die Grenzen: Auch Ideen, Religionen und ganze Kulturen mobilisierten sich. In den Begegnungen und Gesprächen mit den Einheimischen wird schnell deutlich, wie sehr der Handel noch heute ganze Kulturen beeinflusst. Der hoch qualifizierte Studienreiseleiter wandelt mit seinen Gästen auf den Pfaden ehemaliger Karawanen, macht die Geschichten von Entdeckern und Kaufleuten wie Marco Polo erlebbar und verfolgt die kulturellen Spuren und Ideologien, welche Händler in fremden Städten hinterließen.