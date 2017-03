Ein Ort zum Verlieben - Das Hotel Rosengarten

(fair-NEWS)

Das Hotel Trentino bietet TiefenentspannungDie Auswahl für Gäste ist riesig. In der Wellnesswelt des Hotels sollen die Gäste den Stress und die Lasten des Alltags ablegen und sich verwöhnen lassen. Denn im Wellnesshotel dreht sich alles um ihre Erholung. Bei Beauty-Behandlungen begeben sich die Urlauber in professionelle Hände und kommen zur inneren Ruhe. Gepaart mit den weiteren Angeboten des Bereichs, nämlich einem Hallenbad, einer finnischen Sauna und beispielsweise einem Dampfbad, entfaltet sich das Glücksgefühl.Kulinarisches Wohlfühlprogramm im Hotel MoenaDie Vielfalt der angebotenen Speisen ist atemberaubend. Aus erlesenen und lokalen Zutaten werden täglich schmackhafte Gerichte gekocht, die das Wohlbefinden der Gäste um eine weitere Stufe erhöhen. Mit viel Leidenschaft und Inspiration wird hier Kulinarik in Form von leichten und wohlschmeckenden Köstlichkeiten serviert. So finden ebenso vegetarische und glutenfreie Speisen ihren Platz auf der Karte. So ist für jeden das Passende dabei. Das alles für die Gäste!Aktiv im Hotel FassatalDas Hotel ist umgeben von artenreicher Natur. Die Dolomiten entfalten ihr ganz besonderes Flair über den Urlaub im Hotel Alle Alpi. In Moena startet ein faszinierender Tag ins Urlaubserlebnis. Gerade in der Jahreszeit der Sonne entfaltet sich ein Farbspiel. Die Sonnenstrahlen werden aufgenommen vom frischen Grün der Wiesen und bilden mit dem klaren Blau des Himmels ein perfektes Motiv für jede Kamera. Inmitten dieser Landschaft verbirgt sich eine Wanderwelt, die die Herzen höherschlagen lässt. Das Fassatal bietet ideale Voraussetzungen für Wanderungen, wie auch Nordic Walking, Mountain Biking und für Klettererlebnisse. Kulturausflüge und Aktivitäten für Familien sind ebenso Teile des Programms.Lesen Sie mehr über den Urlaub in Moena unter: www.hotelallealpi.it/de/