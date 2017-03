Im Oldtimer Ostfriesland er-fahren.

(fair-NEWS)

Das Wellness- und Gartenhotel Köhlers Forsthaus in Aurich ist bei Oldtimer- und Cabriofahrern sowie Motorradfahrern ein beliebtes Ziel. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, denn seit vor mehr als zehn Jahren die “Route 66 in L. A. (Landkreis Aurich)” ins Leben gerufen wurde, kommen Automobil-Enthusiasten hierher. Das war Anlass, dieser Zielgruppe auch andere traumhafte Strecken auf der ostfriesischen Halbinsel und über die Grenze zu den Niederlanden anzubieten.Die 32seitige informative Broschüre “Ostfriesland erfahren – Tourenvorschläge für Automobilisten zu den schönsten Zielen in und um Ostfriesland” lädt ein, mit dem eigenen Oldtimer auf vier verschiedenen Selbstfahrer-Routen Land, Leute und Küche kennen zu lernen – auf kleinen Straßen abseits der Touristenstraßen. So zeigt eine Landpartie Burgen & Schlösser, eine andere Mühlen und Fehndörfern. Eine Küsten- und Landpartie führt um die Halbinsel und “quer Beet” durch die vielfältigen Landschaftsformen und eine weitere Tour präsentiert “aussichtsreich und steinreich” die mächtigen Bauwerke in der Region. Tipps für einen Stop für attraktive Fotomotive und besondere Aussichtspunkte oder einen idyllischen Spaziergang in herrlichen Gärten, Parks und Wäldern sind ebenso zu finden wie Hinweise auf einladende Cafés und Restaurants mit regionaler Küche.Die Broschüre kann nicht angefordert werden, es gibt sie nur bei Buchung eines Oldtimer-Arrangements zum Selbstfahren. Einen Vorgeschmack zu den spannenden Ausflügen finden Interessierte auf der website, auf der die Touren skizziert sind: www.koehlers-forsthaus.de/freizeit/touren-fuer-automobilisten-und-oldtimer-liebhaber.html Zwei geführte Touren komplettieren das Reiseangebot. Mit Ostfriesland-Kenner Kalle Altmann von Windlooper-Motorradreisen geht es mit der “Route 66 in L. A. (Landkreis Aurich)” einen Tag auf spannende ostfriesische Häuptlings- und Piratengeschichte. Auf einer anderen geführten Tagestour bringt er die Teilnehmer “Über die Grenze” nach Holland.Weitere Informationen:Wellness- und Gartenhotel Ringhotel Köhlers Forsthaus, 26605 Aurich, T. 04941-17920hotel@koehlers-forsthaus.de



Bildinformation: Mit dem Oldtimer in Ostfriesland. Credit: Ringhotel Köhlers Forsthaus