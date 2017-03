Schwesterunternehmen zusammengeführt: Logistikanwendungen und Infrastruktur aus einer Hand

(fair-NEWS)

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 sind die Anaxco Solutions GmbH & Co. KG und die LogIn GmbH zur Anaxco GmbH verschmolzen. Die neue Gesellschaft bietet ihren Kunden nun alle Produkte und Leistungen der beiden Vorgängerunternehmen.Schwelm, 17. März 2017 --- Geschäftsführer des neuen Unternehmens, das durch eine Anwachsung entstanden ist, bleibt Gunnar Zeisler. Er hatte zuvor bereits beide Vorgängerfirmen geführt. Als Rechtsnachfolger übernimmt die Anaxco GmbH auch alle mit ihren Vorläufern geschlossenen Verträge. „Mit diesem Zusammenschluss wächst zusammen, was zusammen gehört“, erklärt Gunnar Zeisler. „Bei vielen unserer Kunden haben wir bereits gemeinsam Leistungen erbracht, nun erhalten sie das gesamte Angebot aus einer Hand.“ Zum Leistungsportfolio der Anaxco GmbH gehören neben Transport- und Warehouse-Management-Systemen auf Basis des Enterprise Resource Planning (ERP)-Systems Microsoft Dynamics AX und BI- und Reporting-Lösungen, auch die Bereitstellung von IT-Infrastruktur, Installation und Betrieb. Die neue Gesellschaft präsentiert sich ab sofort auch mit einer neuen Website unter der bekannten Adresse www.anaxco.de Weitere Informationen: www.anaxco.de Pressekontakt:Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbHTobias LoewRoßdorfer Str. 19a60385 FrankfurtTel.: 0 69 / 48 98 12 90E-Mail: tobias.loew@mainblick.comUnternehmenskontakt:Nicole SchumacherAnaxco GmbHWilhelmstr. 4558332 SchwelmTel.: 0 23 36 / 47 11 0E-Mail: presse@anaxco.deÜber die Anaxco GmbHSeit Januar 2017 sind die 1998 als IT-Systemhaus gegründete LogIn GmbH und im Jahr 2010 ehemals als Joint Venture entstandene Anaxco Solutions GmbH & Co. KG in der Anaxco GmbH zusammengeführt. Der Dienstleister bietet seinen Kunden sowohl Anwendungen für die Logistikbranche auf Basis des Enterprise-Ressource-Planning (ERP)-Systems Microsoft Dynamics AX als auch IT-Services und die entsprechende Infrastruktur aus einer Hand an.



Bildinformation: Anaxco GmbH