Ratgeber gegen Lampenfieber von Sabine Prilop

(fair-NEWS)

Neuer E-Book-Ratgeber von Sabine PrilopDer Drache Lampenfieber – wer kennt ihn nicht? In diesem Buch steht, wie er seinen Schrecken verliert.Ab sofort ist Sabine Prilops neuer Ratgeber als E-Book erhältlich. Erschienen ist das Buch in der Kindle Edition.Aus dem Inhalt:Übungen für mehr SelbstvertrauenTipps gegen den Lärm im KopfVom Nutzen des LampenfiebersVorbereitung ist das A und OBeispiele für die Gliederung von Reden4 Schwerter und 1 SchutzschildBonus: 11 Praxistipps für Ihren AuftrittSabine Prilop lebt als Journalistin und Schriftstellerin in Göttingen und hat über zwanzig Bücher veröffentlicht. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in Niedersachsen/Bremen und verantwortliche Redakteurin der verdi-Kulturzeitschrift „KulturNetz“.Mehr über die Autorin unter:www.sabine-prilop.dehttps://www.facebook.com/sabine.prilop.5http://bit.ly/29MyZ0lAngaben zum Buch:Der Drache Lampenfieber. Kindle Edition.ASIN: B06XJ9CH1K€ 3,99Link zum Bestellen: http://amzn.to/2mCsb8bEine Leserstimme als Beispiel: „Sabine Prilop gibt uns Einblicke in ihre ganz persönlichen Strategien im Umgang mit dem Lampenfieber, die ganz wunderbare Denkanstöße für die Entwicklung eigener Mechanismen bieten.“Kontaktdaten:Sabine.Prilop@t-online.deTelefon: 0551-7701242 oder 01732756749



Bildinformation: Sabine Prilop/Sabine Sauter