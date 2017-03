Ratgeber mit Rezepten: Low Carb bei Reizdarm

(fair-NEWS)

Die Herausgeberin Sabine Beuke stellt ihre Buchveröffentlichung über „Low Carb bei Reizdarm“ vor. Als ehemalige Reizdarm-Patientin schreibt sie Rat- und Kochbücher für Menschen, die unter ständigen Darmproblemen leiden. Sie selbst litt jahrelang unter Verdauungsprobleme, die an einen Reizdarm erinnern - und kämpft mit der Low Carb Ernährung erfolgreich gegen die Beschwerden an. Sie entwickelt alle Low Carb Rezepte mit frischen Zutaten, kocht, backt, probiert und testet alles selber aus. Die Backwaren, die Hauptgerichte, die Beilagen und die Nachspeisen schmecken nicht nur sehr lecker, sie sind vor allem gut verträglich und leicht verdaulich - gelten somit als darmfreundlich. Alle 45 Kochanleitungen sind mit Kohlenhydratangaben in Gramm ausgewiesen und unterteilt nach: Backwaren, Pfannen-, Topf- und Auflaufgerichte, Beilagen und Nachspeisen.Aus dem Inhaltsverzeichnis „Low Carb bei Reizdarm“:Seite 6 - Kurze Low Carb ErklärungSeite 7 - EinleitungSeite 9 - ReizdarmSeite 11 - Die Wirkung von BallaststoffenSeite 12 - Was sind Kohlenhydrate?Seite 13 - Kohlenhydratreiche LebensmittelSeite 14 - Kohlenhydratarme LebensmittelSeite 16 bis Seite 60 stehen 45 Low Carb Rezepte zur Verfügung.Bibliographische Angaben:Buchtitel: Low Carb bei ReizdarmVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7431-3828-5EURO 4,99EBook ISBN 9783743122758EURO 3,99Bezug über alle relevanten Buchhandlungen, Online-Shops und Großhändler – z. B. BoD-Verlag, Amazon, Apple iBooks, Tolino, Google Play, Thalia, Hugendubel uvm.© 2017 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten



