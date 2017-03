Einfaches und bequemes Online-Shopping für Damenmode, Accessoires & mehr

(fair-NEWS)

Damenmode online einzukaufen erfreut sich immer größerer Beliebtheit, kann jedoch in manchen Online-Shops richtig kompliziert werden. Nicht so im virtuellen Laden von Susanne Scharl: hier ist der Einkaufsvorgang äußerst einfach und kinderleicht. Die Kundin wird während des gesamten Einkaufs Schritt für Schritt durch den Bestellvorgang geführt, sodass beim Shoppen garantiert nichts schief gehen kann. Um diesen einfachen Einkaufsprozess auch Neukunden verständlich zu machen, hat die Online-Shop-Betreiberin kürzlich die neue Seite "Bestellvorgang" ( www.susanne-scharl.de/Bestellvorgang ) erstellt, die in anschaulicher Weise über den Bestellprozess im Online-Shop aufklärt. Durch Screenshots und einfache Erklärungen wird hier in besonderem Maße auf die einzelnen Schritte während der Bestellung geachtet. Damit soll sich zukünftig eine größere Anzahl an Neukundinnen für den Einkauf im Shop begeistern und den bereits gewonnen Stammkundinnen eine neue Seite auf der Firmen-Website angeboten werden. Gerade jetzt ist die Erklärung des Bestellvorgangs durch eine extra Seite sinnvoll, weil der Shop erst vor wenigen Wochen wunderschöne Sommerkleider ( www.susanne-scharl.de/Damenmode ) hinzugenommen hat. Sofern eine Dame hieran Interesse hat, genügt ein kurzer Blick auf die Seite "Bestellvorgang" und der Einkauf des neuen Lieblingskleids kann schnell und bequem von statten gehen. Das komplette Shop-Sortiment ( www.susanne-scharl.de/Sortiment ) wirkt stets kleidsam, chic und elegant. Die modischen Teile sind allesamt nichts für graue Mäuse, sondern leben von Extravaganz, kreativem Design und interessanten Farbzusammenstellungen.Der Bestellvorgang im Online-Shop ist selbsterklärend und kann in nur wenigen Sätzen zusammengefasst werden: Nach ihrem neuen Lieblingsstück kann die Kundin bequem online über ihr Tablet, Smartphone oder ihren PC stöbern. Dazu bieten sich insbesondere die Seiten "Damenmode", "Accessoires", "Ohrringe" und "Sortiment" an. Sobald die Kundin ihr modisches Lieblingsstück entdeckt hat, kann sie dieses mit nur einem Klick auf "In den Warenkorb" in ihre virtuelle Einkaufstüte legen. Danach gelangt die Kundin rechts oben mit nur einem Klick in ihren Warenkorb, wo sie die ausgewählten Artikel noch einmal in einer Übersicht zusammengefasst sieht. Nach Auswahl der Zahlungsart kann sie bestimmen, ob sie eine Bemerkung zur Bestellung hinterlässt und einen Geschenkversand auswählen will. Im Weiteren erfolgt die Eingabe der Kundendaten, z.B die Adresse, an welche das Paket mit der Ware geschickt werden soll. Die Bestellung ist als Gast möglich oder aber der Kunde hat während des Bestellprozesses die Möglichkeit, ein Kundenkonto anzulegen. Jetzt muss die Kundin nur noch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Online-Shop durch einen Klick akzeptieren und die Ware kostenpflichtig bestellen. Der überaus einfache und schnelle Bestellvorgang ist mit diesem letzten Schritt abgeschlossen. Sollten dennoch Probleme bei der Bestellung auftauchen, kann die Kundin sich gern per Kontaktformular oder E-Mail an die Online-Shop-Betreiberin wenden.



Bildinformation: Copyright: Susanne Scharl