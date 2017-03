(fair-NEWS)

Aufgrund mehrjähriger Erfahrungen im Bereich der betrieblichen Bildung und Prüfungsvorbereitung, bieten wir Unternehmen und Einzelpersonen eine gezielte Prüfungsvorbereitung auf die IHK Abschlußprüfung an.Trittsicher machen wir Ihre Auszubildenden für die schriftliche Prüfung im Mai und die mündliche Prüfung im Juni 2017.Passend für die Region Märkischer Kreis, Stadt Hagen, Stadt Lüdenscheid und Umgebung:Prüfungsvorbereitung Industriekaufmann/-frau (IHK)Zielgruppe:Der Vorbereitungslehrgang richtet sich an Auszubildende des Ausbildungsberufes Industriekaufmann/-frau, die sich im letzten Ausbildungsjahr befinden und intensiv auf die Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer vorbereiten möchten.Als Leitfaden für unsere Prüfungsvorbereitungskurse verwenden wir original IHK-Prüfungsaufgaben, um die theoretischen Inhalte der berufsbezogenen Fächer zu vermitteln.Unsere Lehrgänge werden von erfahrenen und kompetenten Fachdozent/-innen durchgeführt.LerninhalteDie Lehrinhalte orientieren sich am Ausbildungsrahmenplan der Industrie- und Handelskammer und umfassen alle prüfungsrelevanten Handlungsfelder:- Geschäftsprozesse- Kaufmännische Steuerung und Kontrolle- Wirtschafts- und SozialkundeLehrgangsgebühr102,00 €Die Kosten für die Unterrichtsmaterialien sind in den Lehrgangskosten enthalten. Mehrwertsteuer wird nicht erhoben.Unterrichtszeitensonntags ab dem 02.04.2017 (Ostersonntag ist frei)von 08:30 Uhr bis 12:45 Uhr (5 UE, inkl. Pause)letzter Termin ist der 07.05.2017 (50 Unterrichtseinheiten)LehrgangsortLüdenscheid Hellersen, Nähe A 45, Abfahrt Lüdenscheid SüdAnmeldung unter:Weitere Prüfungsvorbereitungen auf Anfrage.Dipl.-Kfm.(FH) Thomas G. Montag-Geschäftsführer & Business Trainer-Co:Train - Service & Solution UG (haftungsbeschränkt)Systempartner für Coaching - Management - Training



Bildinformation: Prüfungsvorbereitung Industriekaufmann/-frau (IHK) und andere Ausbildungsberufe