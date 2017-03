Shop für Küchenspülen, Küchenarmaturen und Küchenzubehör jetzt auch mit Angebot an gewerbliche Kunden

(fair-NEWS)

Wir sind ein deutsches inhabergeführtes Unternehmen, welches sich als professioneller Anbieter spezialisiert hat in dem Bereich der Küchenspülen, Küchenarmaturen und Küchenzubehör.Über unsere Website www.networkkuechen.de/?get=6 bieten wir eine große Vielfalt aller namhaften Hersteller in diesen Segmenten:• Edelstahlspülen• Granitspülen• Keramikspülen• Küchenarmaturen• KüchenzubehörBei uns finden die potenziellen Käufer die Sortimente weltbekannter Marken:• Blanco• Franke• Pyramis• Reginox• Schock• Systemceram• Villeroy & BochUnser Angebot richtet sich sowohl an den privaten Endgebraucher, als auch an gewerbliche Abnehmer, wie Küchenstudios, Möbelhäuser, Innenausbauer, Tischlereien und Objekteinrichter.Oftmals tritt dieser Kundenkreis zum Beispiel bei den Spülenherstellern als Klein-Kunde auf. Hier können wir durch unsere großen Abnahmemengen unseren Einkaufsvorteil an diesen Abnehmerkreis weitergeben.Die Auswahl ist denkbar einfach: anhand selbstentwickelter Filter, können die gesamten Sortimente miteinander vergleichen und die passende Spüle/Armatur aussuchen und ganz bequem online bestellt werden. Außerdem bieten wir unseren Kunden eine kostenlose, professionelle Beratung vor dem Kauf an.Wir bieten eine Trusted Shops Garantie mit einer fünf-Sterne Bewertung. Weiterhin kann der Kauf über verschiedene Zahlungsarten abgewickelt werden, wie PayPal, Amazon Pay und Überweisung Vorkasse.Wir freuen uns, auch gewerbliche Kunden auf unserer Internetseite oder telefonisch begrüßen zu dürfen.



Bildinformation: network Küchen