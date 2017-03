Der Tipp für nachhaltige Entspannung: Autogenes Training

(fair-NEWS)

Zeitdruck, permanente Hektik und Stress sind in der westlichen, von Leistungsdruck geprägten Gesellschaft für viele Menschen an der Tagesordnung – und damit auch die daraus resultierenden psychosomatischen Beschwerden wie Kopf- oder Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, Tinnitus, Schwindel, Depressionen oder Burnout.Sich regelmäßige Auszeiten zu nehmen und Entspannung zuzulassen wird damit umso wichtiger. Möglichkeiten, sich eine Auszeit zu nehmen sind z.B. Yoga, Meditation, Reiki oder Klangschalenmassaagen (Infos dazu unter https://reikisaar.wordpress.com ). In diesem Zusammenhang taucht immer wieder auch der Begriff Autogenes Training auf. Doch was hat es damit auf sich?Das Autogene Training ist eine auf einer Art der Selbsthypnose beruhende Entspannungsmethode. Entwickelt wurde sie in den 1920er Jahren von dem Neurologen und als Hypnosetherapeut arbeitenden J.H. Schulz, der den damals zahlreichen aus dem 1. Weltkrieg traumatisiert zurückkehrenden Soldaten eine einfach zu erlernende und allein anzuwendende Methode an die Hand geben wollte. Die Wirksamkeit des Autogenen Trainings wurde seitdem in vielen Studien nachgewiesen.Das Autogene Training wirkt durch eine formelhafte Vorsatzbildung über das vegetative Nervensystem. Es spricht unwillkürliche Körpervorgänge an und macht sie zum Teil beeinflussbar. Durch das Erlernen dieser nachhaltigen Art der Selbsthypnose in sieben Schritten wird der Patient vom Therapeuten und kann sich und kann sich zu jeder Zeit bei Bedarf willentlich, nachhaltig und schnell entspannen.Zu Beginn werden unter Anleitung des Therapeuten bzw. eines Trainers die Grundübungen der Unterstufe erlernt: die Schwereübung, die Wärmeübung, die Herzübung, die Atemübung, dies Sonnengeflechtsübung und die Stirn- bzw. Kopfübung.Anwendung findet das Autogene Training etwa bei den oben genannten durch Stress verursachten Beschwerden, aber auch bei allgemeiner Nervosität, Ängsten oder Lampenfieber. Vor Beginn des Trainings sollte aber beim durch einen Arzt sichergestellt werden, dass keine der wenigen Gegenanzeigen vorliegt.Weitere Informationen zu den Themen Autogenes Training und Hypnose finden Sie unter www.hypnose-reiki-saar.de/hypnose/autogenes-training



Bildinformation: Thomas Wilhelm, Heilpraktiker für Psychotherapie