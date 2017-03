ELO jetzt mit leistungsstarken Analytics-Komponenten

(fair-NEWS) Hannover/CeBIT, 20.03.2017 – Der Softwarehersteller im Bereich Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office präsentiert auf der CeBIT 2017 seine neue Komponente ELO Analytics. Diese bietet Anwendern die Möglichkeit, alle in ELO vorhandenen Daten und Informationen sekundenschnell auszuwerten, zu analysieren und die Ergebnisse grafisch aufbereitet zu visualisieren.



ELO Analytics ermöglicht es Anwendern, im ELO System vorhandene Informationen aus Datenbank, E-Mails, Prozesszuständen oder Dateien umfassend auszuwerten. ELO Analytics verfügt über einen BI-Mechanismus und stellt dem Anwender drei Funktionsbereiche zur Verfügung. Der Funktionsbereich Discover ermöglicht es, per Mausklick mit den vorhandenen Daten Auswertungslogiken zu erstellen, die den Geschäftsalltag entscheidend vereinfachen.



Im Funktionsbereich Visualize kann der Anwender nun festlegen, wie die Ergebnisse grafisch ausgegeben werden sollen – ob als Linien-, Balken-, Tortendiagramme, Tag Cloud oder Data Tables. Dabei ist es zusätzlich möglich, Berechnungsmodelle für bestimmte Darstellungen zu variieren und Parameter hinzuzufügen. Der Anwender erhält damit ein komplexes Werkzeug, um die vorhandenen Daten gezielt analysieren zu können. Da ELO auch immer den zugrunde liegenden Berechtigungskontext beachtet, ist die Datensicherheit jederzeit gewährleistet.



Ein weiterer entscheidender Aspekt ist, dass möglichst alle wichtigen Ergebnisse und Ereignisse schnell erfasst und überblickt werden können. Dies erlaubt der dritte Funktionsbereich Dashboard. Hiermit können vorhandene Analysen zu einer ganzheitlichen Visualisierung in einem Cockpit zusammengestellt werden. Da ELO Analytics in Echtzeit aktualisiert, ist der Anwender zu jedem Zeitpunkt über laufende Geschäftsprozesse informiert.



„Mit ELO Analytics sind Anwender nun in der Lage, ihre Unternehmensdaten blitzschnell auszuwerten und so jederzeit auskunftsfähig zu sein. So kann man sich zum Beispiel Projektfortschritt, Auftrags-, Rechnungs- sowie Reklamationseingänge in Echtzeit anzeigen lassen. Dies erhöht die Transparenz und ermöglicht fundierte Entscheidungen“, führt Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH, aus.