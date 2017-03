ELO stellt Lösung für Wissensmanagement vor

(fair-NEWS) Hannover/CeBIT, 20.03.2017 – Der Softwarehersteller im Bereich Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office stellt auf der CeBIT 2017 seine neue ELO Business Solution Knowledge Management vor. Mit leistungsfähigen Schnittstellen verbindet ELO Informationsinseln und isolierte Wissenssilos zu einer unternehmensweiten Informations- und Wissensplattform. Zahlreiche Collaboration-Tools unterstützen die Entwicklung, Weitergabe und das Halten von (Unternehmens-)Wissen, aber auch das Einbringen neuer Ideen durch die Nutzer.



Als einer der ersten ECM-Hersteller hat ELO seine ECM Suite 10.1 nun auch um Collaboration-Funktionen im Sinne eines „Community-driven Knowledge Management“ erweitert. Neben der Bündelung und Vernetzung von unternehmensweit verstreutem Wissen kommt dem Aspekt des Ideenmanagements eine hervorgehobene Bedeutung zu. Mitarbeiter können aktiv partizipieren und sich an der Lösungsfindung und Ideengenerierung beteiligen. Diskussionsforen, Q&A-Systeme, Wissens- und Ideenmanagement finden sich in einer übersichtlich strukturierten Programmoberfläche vereint.



Über die zentrale Informations- und Wissensplattform der Business Solution lassen sich Wissensaufbau und -transfer effektiv und effizient gestalten. „Wissen ist kostbar und viele Unternehmen vernachlässigen es, brachliegende Wissensressourcen zu erschließen“, so Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH. „Erfolgreich zu sein erfordert gute Teamarbeit. Mitarbeiter können durch solch eine Plattform animiert werden, ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz mit Kollegen zu teilen und neue, innovative Ideen voranzubringen“.



Nach Themenfeldern sortierbare und frei anpassbare Wissensräume bieten den Nutzern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und/oder zu beantworten, Beiträge zu verfassen oder neue Ideen einzubringen. Gestellte Fragen sowie gegebene Antworten können von allen Nutzern bewertet werden. Antworten, die zur Lösung einer Fragestellung geführt haben, lassen sich der besseren Übersichtlichkeit wegen als Lösung markieren. Die Sortierung erfolgt in Form eines Rankings nach Relevanz, welche sich aus den Bewertungen des jeweiligen Beitrags ergibt. Das Suchen und Auffinden von Beiträgen wird durch die Vergabe von Schlagwörtern zusätzlich erleichtert.



Um weitere Anreize für eine aktive Teilnahme zu setzen, können besonders aktive Nutzer mit Punkten sowie individuell konfigurierbaren Auszeichnungen belohnt werden.