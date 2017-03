Darauf fährt sogar der Osterhase ab!

(fair-NEWS)

Ostern ist ja nun gar nicht mehr so weit ... schnell noch bestellen, damit sie auch pünktlich im Osterkörbchen landen. Diese beiden Bücher begeistern nicht nur den Osterhasen!Mystica VeneziaEine verschwundene Braut und ein geheimnisvoller OrdenGuido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine geheimnisvolle Legende.#Leseprobe #Mystery #Venedig #Hochzeitsreise #Geheimorden #Pest #Mittelalter #ZeitreiseMit dem September hatten starke Regenfälle eingesetzt, und je weiter man nach Norden vordrang, desto stärker wurden sie. Mehr als einmal hatte sich der einfache Wagen mit seinen Holzrädern schon im Schlamm festgefahren. Der Kutscher legte Bretter, manchmal auch schwere flache Steine vor die Räder, wenn sie an besonders morastige Stellen kamen, doch nicht immer reichte das aus. Immer wieder geriet der primitive Leiterwagen ins Wanken, und sie mussten aussteigen und ein Stück des Weges zu Fuß zurücklegen, bis das Schlimmste überstanden war.Christina Maria seufzte und dachte sehnsuchtsvoll an das bequeme Leben in Wien zurück. Weit und beschwerlich war der Weg zu Giuseppes selbst erwählter Heimatstadt. Wohl bekamen sie Unterkunft in den Orten und Städten, die sie durchquerten, und ihre Papiere öffneten ihnen so manch verschlossene Tür, dennoch war hier nichts mehr von dem Prunk und Glanz Venedigs oder Wiens zu spüren.Es würde noch Tage dauern, bis sie Dessau erreichten und damit eine würdigere Unterkunft im Schoße des Ordens. Christina zog den schweren wollenen Umhang fester um ihre Schultern, der jedoch kaum Schutz vor dem peitschenden Regen bot.Die Esel hatten sie inzwischen in Pferde eingetauscht. Schemenhaft tauchten jetzt die Häuser einer Stadt in der Ferne auf, noch zu weit entfernt, um wirklich etwas erkennen zu können.„Wir müssen zu Fuß weiter, Duca. Die Tiere schaffen es sonst nicht. Wir sollten entweder eine längere Pause einlegen oder die Gäule in der Stadt auswechseln lassen.” Christina Maria nickte tapfer. Giuseppe lief das Regenwasser in Rinnsalen über das Gesicht, und seine sonst so humorvollen Augen schauten sie besorgt an.„Es geht schon”, murmelte sie. Auch der Kutscher war inzwischen abgestiegen und führte die Pferde durch den knöcheltiefen Schlamm. Schweigend ging Christina neben ihrem Auserkorenen her, der sie sorgsam stützte, damit sie nicht ausglitt.Mit der Nähe der Stadt kam auch der Gestank nach Abfällen und menschlichem Unrat, Christina Maria hatte sich schon daran gewöhnt. Doch etwas war diesmal anders. Selbst bei Regenwetter waren Händler und Wegelagerer vor größeren Ansiedlungen nichts Außergewöhnliches, die Menschen des Mittelalters waren hart im Nehmen. Doch dieser alte Mann, der auf sie zuwankte wie ein Betrunkener, der flehend seine Hände erhob und jetzt plötzlich im Schlamm niederkniete, hatte etwas Groteskes und Bedrohliches an sich.„Das Strafgericht Gottes kommt über uns! Herr erbarme dich, wir alle sind von Sünden befleckt …” Er hatte sein Antlitz gen Himmel erhoben, die Augen seltsam verdreht. Aus einem Impuls heraus wollte Christina ihm die Hand auf die Schulter legen, doch er wich in Panik zurück und wehrte ab. Sie konnte seine verfaulten Zahnstummel erkennen, so nah war er ihr. Ein übler Geruch haftete ihm an.„Kehrt um, solange ihr es noch könnt. Der Zorn des Allmächtigen wird bald alle in dieser Stadt treffen. Schon jetzt haben sie die Türen der Verdammten mit Kreuzen gekennzeichnet, und die Toten liegen überall in den Gassen. Das große Sterben hat begonnen.” Er wandte den Blick von ihnen ab.„Oh Herr, erbarme dich unser!” Seine Stimme ging in einem Aufheulen unter.Giuseppe erstarrte.„Was meint er? Ist Krieg?” Christina Maria schmiegte sich eng an ihn und starrte ihn aus verängstigten Augen an.„Nein. Kreuze an den Türen, das große Sterben, das bedeutet eine Seuche. Der Schwarze Tod, er ist zurückgekehrt.” Sein Blick hatte sich verdunkelt. Er wandte sich um und schrie den Kutscher panisch an:„Zurück, sofort umkehren! Wir können nicht in die Stadt! Wir ändern die Route!”Dann legte er den Arm fest um ihre Schultern.„Du weißt, was das bedeutet?” Sie nickte, und ihr Gesicht war bleich wie der Tod, als sie das Wort aussprach, das Giuseppe nicht kennen konnte, denn es war noch unbekannt zu jenen Zeiten.Es war nicht mehr als ein Hauch.„Pest.”Sie mussten weiter, hoffen, dass der nächste Ort der Seuche noch nicht zum Opfer gefallen war. Hoffen, dass sie selbst noch nicht infiziert waren. Weiter ohne Proviant, nur das Regenwasser würde ihren Durst stillen.Einsam blieb der fremde Mann vor den Toren der Stadt zurück, er war bereits gezeichnet, ein Unberührbarer. Als Christina Maria sich noch einmal nach ihm umschaute, kniete er noch immer unverändert imSchlamm, wie ein Mahnmal, anklagend, mit zum Himmel erhobenen Armen.Luhg Holiday #Leseprobe #Gruselkomödie #FantasyDieser Sammelband vereint zwei spannende Geschichten: für nur 5,99 €Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.Leseproben:In der Nacht träumte ich merkwürdige Dinge. Es war unerträglich heiß und stickig im Raum, schweißgebadet erwachte ich und öffnete das Fenster. Laue Luft strich herein. Und dann kamen sie, hunderte von Fledermäusen, sie waren überall, krallten sich in mein Haar. Ich wollte schreien, doch es ging nicht. Ich schlug wie wild um mich. Plötzlich fühlte ich eine kühle Hand auf meiner Stirn.„Ruhig, ganz ruhig”, sagte eine dunkle samtene Stimme. Der Graf. Ich schlug die Augen auf und sah in seine Augen.„Komm mit mir”, sagte er und reichte mir die Hand. Er zog mich mit sich. „Ich zeige dir, wie man fliegt…”Jemand rüttelte mich. Nicht jetzt, nein. Ich wollte doch fliegen …„Ihr müsst weg, solange sie schlafen”, sagte eine Stimme an meinem Ohr. Ruby.Meine Schwester war schon angezogen.„Nein, ich will nicht. Lasst mich hier”, flehte ich.Doch sie duldeten keinen Widerstand. Ich hatte noch Zeit, mich anzukleiden und meine Sachen zu packen, das grüne Kleid zuoberst, damit es nicht gedrückt wurde. Auf dem Flur warteten meine Eltern mit Jan. Erasmus und Konstanze hinderten Mama energisch daran, wieder ins Zimmer zurückzugehen.„Ich will noch schlafen, aber es muss ja dann wohl sein”, murmelte Papa müde. Jan und Angela schienen möglichst schnell fort zu wollen, so kam es mir jedenfalls vor.Kurz vor der Treppe kamen wir an dem Portrait des Grafen von Drachenfels vorbei.„Ich komme wieder”, flüsterte ich ihm zu, und es war mir, als ob er mir verschwörerisch zuzwinkerte.Es sollte fast sieben Jahre dauern, bis ich das Luhg Holiday wiedersah. Im Laufe der Zeit war die Erinnerung verblasst, fast wie in einen Nebel getaucht. Das normale Leben nahm seinen Gang und ließ die Ferien in dem Hotel bald nur noch wie einen seltsamen und unwirklichen Traum erscheinen. Jahrelang hatte ich Stillschweigen bewahrt und nicht einmal meine beiden besten Freundinnen ins Vertrauen gezogen.Nebel zog auch jetzt auf, aber der war ziemlich real. Bettina, kurz Betty genannt, saß am Steuer des kleinen Renaults 5, denn sie war die einzige unter uns, die bereits einen Führerschein hatte. Das knallrote Auto war ein Geschenk ihrer Eltern zum gerade noch so bestandenen Abitur. Betty war keine Leuchte und dazu noch ziemlich faul. Aber ihre Eltern hatten genug Knete und eine eigene Firma, also wurde die einzige Tochter auch für schwache Leistungen mehr als großzügig beschenkt.Ich saß auf dem Beifahrersitz und versuchte, die Landkarte zu studieren, was gar nicht so einfach war unter diesen Umständen. Zum Abi hatte ich nichts bekommen, obwohl mein Abschluss weitaus besser war als der von Betty. Meine Eltern waren immer knapp bei Kasse, das alte Familienauto musste für uns alle reichen. Dafür hatte ich aber freie Berufswahl. Für mich stand fest, dass ich Kunst studieren wollte. Am liebsten würde ich in alten Kirchen und Schlössern Wand- und Deckengemälde restaurieren. Zu Hause schmückten meine selbstgemalten Bilder den Treppenaufgang, und Mama zeigte den zahlreichen Besuchern stolz meine Kreationen mit den Worten: „Das hat meine Tochter gemalt. Hat sie nicht Talent?“ Wenn Mama für etwas Feuer und Flamme war, dann duldete sie keinen Widerspruch, was mir natürlich den Weg zu meinem Berufsziel ebnete. Papa hatte nicht allzu viel zu sagen, er war ein zerstreuter Schriftsteller, der nur unwillig aus den von ihm erschaffenen Welten wieder in der Realität auftauchte. Sein Kommentar war kurz: „Passt doch!“Hinter mir saß unsere Professorin, die wir nicht nur wegen ihrer Brille mit Horngestell so nannten. Gudrun wollte Lehrerin werden und war stets damit beschäftigt, sich irgendwie weiterzubilden. Im Moment löste sie gerade ein Sudoku. Sie könnte als Streberin gelten, wenn sie nicht so gutmütig und hilfsbereit wäre. Ihr ganzer Ärger war ihre etwas zu pummelig geratene Figur. Für eine Diät aß sie aber einfach zu gern. Vor allem Kuchen und Schokolade. Kontaktlinsen lehnte sie generell ab. „Sowas prokel ich mir doch nicht in meine Augen. Die brauche ich schließlich noch“, war ihre ruhige Antwort auf Bettys Vorschlag, die wie immer viel Wert auf Äußerlichkeiten legte.„Lehrerin, pah! Ich für meinen Teil habe die Nase gründlich voll vom Schulbankdrücken“, betonte sie verächtlich.„Was würdest du denn machen wollen, wenn du die Wahl hättest?“, fragte Gudrun neugierig. Betty zuckte die Schultern.„Vielleicht Meeresbiologin oder Kampfpilotin, was weiß denn ich?!“Ich musste lachen. Betty als Kampfpilotin!„Das würde deiner Frisur sicher nicht gut bekommen“, grölte ich. Doch dann fand ich es gemein von mir. Betty konnte sich nicht aussuchen, was sie machen wollte. Von ihr wurde erwartet, dass sie in die Immobilienfirma ihres Vaters einsteigen würde. Jetzt drehte sie die Musik auf volle Lautstärke und sang mit: „Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, Eviva España “.„Du hast wohl schon einen Sonnenstich! Achte lieber auf die Straße“, warnte ich sie. Wir waren unterwegs in die Ferien. Vier Wochen mit dem Auto durch Frankreich und Spanien, bevor der Ernst des Lebens begann.Der Nebel hatte sich verdichtet. „Betty, der Baum!“, schrie ich. „Daaa“, gurgelte sie noch, dann kam auch schon der Aufprall.Ich sah in zwei Augen, die mir seltsam bekannt vorkamen. Stechende Blicke. Mein Kopf schmerzte.„Ich bin zurück“, murmelte ich benommen.Jetzt überall im Buch- und Onlinehandel.©byChristine Erdic



Bildinformation: Darauf fährt sogar der Osterhase ab!