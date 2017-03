(fair-NEWS)

Ein schön gedeckter Tisch spricht immer an. Doch irgendetwas fehlt da noch! Richtig! Das, was auf den Teller kommt. In diesem etwas außergewöhnlichen Kochbuch finden Sie in lustige Sprüche verpackte Rezepte, die schon das Zubereiten der Speisen zum Vergnügen werden lassen! Das Büchlein eignet sich auch gut als Geschenk, zum Beispiel zu Ostern.Süßes und würziges Gebäck, Torte, Blitzgerichte, Suppen, Salate, Erfrischungsgetränke, leckere Nachspeisen, Deftiges und Leichtes, die Koboldküche hat allerlei zu bieten. In diesem etwas außergewöhnlichen Kochbuch gibt es auch Tipps zur Gestaltung einer Kinderparty und Infos über Kobolde. Die Gerichte werden von lustigen Sprüchen begleitet. Der auf dem Cover abgebildete Kobold Nepomuck wurde im Strunzertaler Atelier extra für das Buch modelliert.Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Rezept aus dem Buch:Sie sind köstlich, diese Tütchenund sehn aus wie Koboldhütchen.BlaubeertütchenZutaten:70 g Mehl130 ml Milch2 Eier1 El Zucker1 Dose Blaubeeren oder tiefgefrorene Blaubeeren auftauen und zuckern (oder frisches Obst jeder Art als Ersatz)Alle Zutaten bis auf das Obst gut durchmixen und in einer mit Öl gefetteten Pfanne beidseitig goldbraun backen. Der Teig ergibt etwa 10 kleine Crepes.Die Crepes etwas abkühlen lassen und zu kleinen Tütchen rollen, dann mit den Blaubeeren füllen.Nach Belieben kann man noch Schlagsahne oder geschmolzene weiße Kuvertüre darübergeben.Überall im Buch- und Onlnehandel auf Bestellung.©byChristine Erdic



