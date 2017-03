(fair-NEWS)

Eine Neuerscheinung für die Kleinen von Doris Schmoll mit farbigen und kindgerechten Illustrationen der Künstlerin.Die Suche nach dem verschwundenen ApfelbaumNach ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen Kinderbüchern Sammelband der schönsten Kinderbücher und Sammelband 2 der schönsten Kinderbücher hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem neuen Kinderbuch ein weiteres Werk erschaffen.Die Autorin und Künstlerin begleitet in ihrer neuen Geschichte die Kinder bei der Suche nach Alfredo, dem Apfelbaum und lässt die Kinder daran teilhaben, wie Julchen Pilz und ihre Freunde gemeinsam viele Abenteuer erleben.Alfredo der Apfelbaum ein von der Autorin farbig illustriertes Kinderbuch, das Kinderherzen höher schlagen lässt.Produktinformation• Taschenbuch: 28 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (15. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3743173697• ISBN-13: 978-3743173699• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 19 x 0,2 x 27 cmÜber die Künstlerin Doris Schmoll:Die Autorin und Künstlerin wurde in Neuenrade (Sauerland) geboren. Mit 17 Jahren zog sie nach Gelsenkirchen, wo sie als Verwaltungsangestellte arbeitete. Während ihrer Berufstätigkeit wechselte sie zum Landesamt für Datenverarbeitung.Von 1979 an arbeitet sie im künstlerischen Bereich mit vielfältigen Malmitteln (Aquarelle, Öl, Kreide, Tusche und Kohle).Seit 1984 zeigt sie ihre Werke in Gruppen- und Einzelausstellungen, Projekte für Gelsenkirchen.Mehr Infos auf ihrer Webseite©byChristine Erdic



Bildinformation: Die Suche nach dem verschwundenen Apfelbaum