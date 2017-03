Wissenswertes über das Osterfest

(fair-NEWS)

Ostereier und Osterhasen, ohne sie ist unser Osterfest undenkbar! Doch was steckt eigentlich hinter diesen Bräuchen?Das Osterfest ist ein uraltes heidnisches Frühlingsfest und zugleich ein Mondfest. Auch heute noch richtet die Kirche ihr Osterfest nach dem alten Mondkalender: Ostern fällt auf den ersten Sonntag, der dem ersten Vollmond nach der Frühlings-Tag-und Nachtgleiche um den 21. März herum folgt.Das christliche Fest bekam erst im Mittelalter den Namen "Ostern", abgeleitet von der Frühlingsgöttin "Ostara" oder auch "Eostre", dem angelsächsischen Namen der teutonischen Göttin der Morgenröte, des Frühlings und der Fruchtbarkeit.Osterei und Osterhase sind die Begleiter der Ostara. Der Hase gilt von je her als Symbol der Fruchtbarkeit und Vermehrung. Das Oster-Ei ist ein sehr weit verbreiteter Brauch. Auch die Perser schenkten sich schon Eier an diesem Festtag. Das Ei galt als Symbol der Wiedergeburt, deshalb wurden auch die Ostereier oftmals rot gefärbt wurden, denn Rot galt als die Farbe des Lebens schlechthin. In Russland gab es eine Art Auferstehungszauber, der darin bestand, dass die Frauen rotgefärbte Ostereier auf die Gräber ihrer Verstorbenen legten.Ostara war schon immer das Fest des Neubeginns und der Auferstehung. Und Ostern ist auch bei den Christen immer noch ein Auferstehungsfest, an dem die Wiedergeburt Jesus gefeiert wird.



