Entspannende Ganzkörpermassage - eine Behandlung im Wellness Stil

Die Lebensqualität eines jeden Menschen kann durch Maßnahmen der Selbstfürsorge verbessert werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist die körperliche Pflege. Von früh morgens bis spät in die Nacht arbeitet unser Körper hart für uns. Deshalb benötigt er dringend unsere Aufmerksamkeit. Die Liebe zum eigenen Körper ist eine unverzichtbare Bedingung für die Gesundheit und für ein langes erfülltes Leben. Lieben heißt pflegen, hegen und gut für seinen Körper sorgen. Die Massage ist eine der Möglichkeiten dieses zu tun. Sie stellt eine unabdingbare Komponente des Lebenskonzeptes im Wellness Stil dar.Die Geschichte der MassageDie Massagetechniken existieren seit mehr als fünf Jahrtausenden. In verschiedenen Ländern haben kunstvolle Heiler seit je und eh mit dem menschlichen Körper auf diese Weise gearbeitet. Man war sich über eine wichtige Eigenschaft, die die Massage hat, bewusst und wusste es auch diese zu nutzen: die beruhigende und entspannende Wirkung von Berührungen. Schon damals stand fest, dass weiche fließende Handbewegungen vom psychologischen und physischen Druck befreien können. In dieser Technik gibt es viel Instinktives: In den alten Zeiten haben Menschen verspannte und verkrampfte Muskeln gerieben, um diesen unangenehmen Zustand loszuwerden. Diese Vorgehensweise hat sich im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert.Wie gestaltet sich eine entspannende Massage?Das Ziel ist die Befreiung des müden Körpers vom Druck und Steifheit. Während des Tages sind die Muskeln angespannt und werden stark strapaziert. In der Regel werden sie außerdem einförmig beansprucht und stark belastet. Der Hals und das Kreuz leiden bei der Arbeit im Sitzen und die Beine – wenn man gezwungen ist, sich viel zu bewegen. Die Massage entspannt den Körper, löst den Druck, der auf uns nach einem anstrengenden Tag lastet. Oft, wenn einem Menschen die Ausgeglichenheit fehlt, kann die Massage behilflich sein.Nützliche Tips für die Verbesserung der Massagebehandlung:- Massageöl oder –Creme erwärmen. Das macht die Empfindungen tiefer, weicher und viel angenehmer.- Die Haut von der Kleidung befreien. Die Entblößung verstärkt den Effekt. Der Kontakt mit dem Körper wird dadurch verfeinert und verstärkt.- Hände gleichmäßig und fließend bewegen. Die Intensität der Bewegungen kontrollieren.Wichtig ist eine bequeme Körperlage. Dafür braucht man eine ebenmäßige Fläche und ausreichend Platz. Diese Bedingungen müssen unbedingt eingehalten werden, damit sich der Körper vollständig entspannen kann. Nur so kann sich der Effekt der Massage in vollem Umfang entfalten.Während der Behandlung sollten alle Körperteile nacheinander gestreichelt, gerieben und geknetet werden. Die entspannende Massage wird an den Fußsohlen, Beinen und Hüften sowie Rücken, Schultern, Hals, Ohren und Bauch angewendet. Die Bewegungen sind streichelnd und weich, die Fingerkuppen kommen oft zum Einsatz. Nach und nach geht man zur intensiveren Reibung und zum Kneten über. Wichtig ist, dass diese Behandlung nicht schmerzhaft ist und Genuss schenkt.Wann ist diese Massage sinnvoll?Wenn man sich müde, depressiv und nicht ausbalanciert fühlt, dann ist die entspannende Massage das beste Mittel, um den Körper und den Geist wieder in Einklang zu bringen. Die Haut ist ein großes und taktil empfindliches Organ. Die Berührungen auf der Haut können Wunder wirken. Nach einer mit Liebe durchgeführten Massage ist man unbeschwert, kann Glück und Erleichterung empfinden.Diese Massagebehandlung kann helfen, wenn Sie:- physisch und psychisch übermüdet sind;- Durchblutungsprobleme haben;- an Stauungserscheinungen leiden.Besonders nach einem stressigen Tag und in den Momenten, wenn Sie sich entspannen möchten, sollte man zu dieser Methode greifen.Wenn man an akuten Erkrankungen wie etwa Osteochondrose leidet, ist jedoch Vorsicht geboten. In solchen Fällen braucht man eher die Heilmassage, die von den entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden soll.Eine Massagebehandlung soll mit Zärtlichkeit ausgeführt werden, nachdem man alle unruhigen Gedanken ausgeschaltet hat. 