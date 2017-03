Gimplex-G: Onlineshop und Hersteller von Bambusparkett

(fair-NEWS) Wer für seine Einrichtung etwas Besonderes sucht, was vielleicht noch nicht so viele haben, sollte einmal über die Verwendung von Bambus - insbesondere von Bambusparkett - nachdenken. Dieses Produkt ist aus vielerlei Hinsicht bemerkenswert und einzigartig. Das Besondere fängt schon bei der Pflanze an sich an und geht dann weiter über die besonderen Vorzüge und die einzigartige Optik, die man mit Bambus erzielen kann.



Diese außergewöhnlichen Merkmale hat die Firma Glimpex-G vor einiger Zeit erkannt und den Rohstoff Bambus besonders für den Bereich Bodenbelag als Bambusparkett erfolgreich in ihr Warenangebot aufgenommen.



Bambus, ein besonderer Rohstoff



Bambus ist vor allem im asiatischen Raum schon seit einigen Tausend Jahren bekannt und als Rohstoff schon lange genutzt. Bambus ist die wohl am schnellsten wachsende Pflanze auf der Welt. Sie zählt zu den Gräsern. Besonders ist ihre Nachhaltigkeit und der Bambus dadurch sehr umweltschonend ist. Dadurch, dass der Bambus so schnell wächst, hat die Pflanze schon nach wenigen Jahren ihre volle Höhe erreicht. Die Mehrnutzung von Bambus kann also durchaus dazu beitragen, dass die weltweite Abholzung der Wälder und Tropenwälder reduziert wird.



Die besonderen Vorteile von Bambusparkett



- Es ist frei von Harzen und Gerbsäuren.



- Ist besonders belastbar bei Zug und Druck.



- Weist eine besondere Härte an der Oberfläche auf.



- Hat ein geringes Gewicht.



- Ist recht unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Nässe.



- Ist eben ein schnell nachwachsender Rohstoff.



Wer ein Bambusprodukt von Gimplex-G bezieht, erhält eine 6-fache Lackierung bestehend aus fünf Grundlackierungen und einer Endlackierung. Das Bambusparkett ist sowohl für die Verlegung von Profis aber auch von Heimwerkern bestens geeignet. Gimplex-G ist es dabei besonders wichtig, sich für die verantwortungsvolle und nachhaltige Forstwirtschaft einzusetzen.



Verschiedene Bambusparkettsorten



Bei Gimplex-G erhalten sie viele verschiedene Bambusparkettsorten. So werden sie auf der Homepage des Anbieters viele verschiedene Muster und Farben für die Gestaltung vorfinden. Zusätzlich können auf Wunsch kostenlos Mustervorlagen in Handgröße unkompliziert dort bestellt werden. Auch eine Onlinebestellung ist dort möglich.



Verlegeservice



Nach Bedarf ist bei Gimplex-G auch ein Verlegeservice für Bambusparkett ab 20 qm im Raum Hannover möglich. Diesen Service kann man gerne auch ab einer Menge von 70 qm in ganz Deutschland erhalten. Ein individuelles Angebot wird gerne dafür auf Wunsch erstellt.



Beste Qualität soll garantiert sein



Das Unternehmen scheut nicht den Aufwand, wiederholende Kontrollen im Bambuswald und auch in der Bambusparkettproduktion vorzunehmen. Genauso werden das Labor und auch die Vertriebswege immer wieder überprüft. Dadurch kann für die höchste Qualität gesorgt werden. Wegen der besten Wachstumsbedingungen für das Bambusrohmaterial hat sich Gimplex-G für die Provinz Jiangxi / Nanchang in China entschieden. Ab dem Kauf der Rohstoffe und der Produktion direkt vor Ort bis schließlich zum Verkauf in Deutschland wird alles vom Unternehmen begleitet und überwacht. Somit erhält der Kunde Qualität zu einem fairen Preis.



Der Service und die Leistungen durch Gimplex-G:



- Lieferung frei Bordsteinkante.



- Kostenloser Musterversand auf Anfrage.



- Eine Versandkostenpauschale von 39 Euro für Bambusparkett.



- Für alle weiteren Produkte gilt eine Versandkostenpauschale ab 3,90 Euro.



- Für das Verlegen und die Pflege des Bambusparketts erhält man alle benötigten Produkte.



- Nach der Bestellung des Bambusparketts kann man natürlich eine Verlegeanleitung erhalten.



- Das Parkett ist nach ISO 9001 gefertigt und CE zertifiziert..



Weitere Informationen findet man auf der Homepage.