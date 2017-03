(fair-NEWS)

Immer neue geheimnisvolle Energie-Portale öffnen sich derzeit in uns Menschen, die bislang tief im unbewussten Ozean verborgen lagen!Viele spirituell interessierte Menschen fühlen sich daher aus ganzem Herzen zur Sternenfamilie zugehörig. Sie verstehen es, zu jenen Sternentoren zu reisen, um dort für sich sensationelle neue Lichtqualitäten und Ressourcen zu öffnen! Natürlich gibt es viel Unterstützung aus dem geistigen Raum und auch ganz irdisch und praktisch, um solche Reisen zu erleben. Zum Beispiel besteht eine Möglichkeit entsprechende Webinare zu besuchen, in denen gut ausgebildete Coaches die Führung übernehmen. Eine weitere Chance, dies mitzuerleben bieten Gruppen-Meditationen oder auch ein privates Coaching.Bei all diesen inneren Reisen geht es immer um unsere seelisch-geistige Entfaltung und Entwicklung und darum, neues Wissen aus höheren Ebenen zu empfangen!Die überdimensionalen Energien helfen uns außerdem dabei, neue Chakras (Energiezentren) und insbesondere das Herzzentrum zu öffnen , sowie gleichzeitig auch den eigenen Energiekörper zu aktivieren.Frische, aktuellste Energien und viele wunderbare Inspirationen für unser Leben und Wirken fließen so herein!Hinter den Sternentoren liegen neue grandiose Bewusstseinsräume und Parallelwelten, welche uns kraftvoll in eine neue Präsenz und damit immer tiefer zurück zu uns SELBST führen.Lassen wir uns angsichts der Energien des Zeitgeistes 2017 mit neuer Seelenkraft durchfluten, um stärker zu fühlen, was wir wirklich sind:Unendliche Wesen der Liebe – geborgen im ewigen Licht, die Erfahrungen auf Erden erleben.Die Mystik der Sternentore • Andrea Constanze Kraus1. Auflage 01/2017 • ISBN 978-3-9813477-3-9 • 19,90 €



