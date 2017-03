Sonnenenergie sorgt für kostenlosen Strom aus der Natur: So können Verbraucher ihre Energiebilanz verbessern

(fair-NEWS)

(hob) Um Sonnenenergie sinnvoll für den eigenen Gebrauch nutzen zu können, bedarf es neben der Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage auch die Auswahl des richtigen Batteriespeichers. Die niederrheinischen Energieexperten von RedTherm bieten Lösungen rund um die innovative Heiztechnik auf Basis von Solarstrom an. Im neuen Showroom in Neukirchen-Vluyn stehen alle relevanten Systeme im Rahmen eines unverbindlichen Informationsgesprächs zur Verfügung.Wer die Räume seines Hauses mit zukunftsweisender Infrarotheiztechnik ausstattet, möchte auch auf die Sonne als natürlichen Stromlieferant nicht verzichten. „Die Sonne entfaltet in den Mittagsstunden die meiste Energie, die in Photovoltaikanlagen in elektrische Energie umgewandelt wird“, weiß RedTherm-Geschäftsführer Andreas Geelen. „Doch in der Mittagszeit sind die meisten Menschen nicht zuhause. Folglich wird in dieser Zeit sehr wenig Strom benötigt. Erst am Abend, wenn Waschmaschine oder TV-Gerät eingeschaltet werden, wird der Strom genutzt. Doch dann hat die Photovoltaikanlage auf dem Dach längst ihren Dienst mangels Sonnenlicht eingestellt.“ Deshalb sollte es das Ziel sein, die auf dem Dach erzeugte Energie in einer Sonnenbatterie zu speichern. So können rund 70 Prozent des Solarstroms über den Tag verteilt nutzbar gemacht werden.Ein weiterer Vorteil selbstgenutzten Sonnenstroms ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Haushalt. Eine aktuelle Umfrage der Deutschen Energie-Agentur (dena) zeigt das enorme Potenzial von Heimspeichern für die dringend erforderliche Wende auf dem deutschen und europäischen Energiemarkt. Wer erneuerbare Energien richtig einsetzt, trage mittelfristig dazu bei, dass die Kosten für den lokalen Netzausbau um bis zu 60 Prozent gesenkt werden können. „Für mich zielt das Ergebnis der Studie klar auf die Installation von dezentralen Speichern, die wir für Einfamilienhäuser und kleine Gewerbebetriebe anbieten“, fasst Geelen zusammen. „Durch den wachsenden Anteil dieser Energiespeicher können wir maßgeblich dazu beitragen, dass die Kosten für Strom nicht weiter aus dem Ruder laufen.“Die von RedTherm vertriebenen Sonnenbatterien können den Eigenverbrauch an Sonnenenergie optimieren und das Stromnetz stabilisieren. „Mit dieser intelligenten Lösung gehen wir weiter gestärkt in die energetische Zukunft.“ Dabei setzt der Geschäftsführer aus Uedem vor allem auf die Symbiose von Infrarotheizungstechnik, Photovoltaik und Stromspeicher. „Nur in dieser Kombination können wir es schaffen, dass der Strom fürs Heizen und zur Warmwasserbereitung keinen einzigen Cent mehr kostet.“



Bildinformation: Die Heizung steckt im Detail. Eine Infrarotheizung im Spiegel. © Holger Bernert