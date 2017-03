Die Auswahl der richtigen Büroschränke

(fair-NEWS) Stellen Sie sich ein Büro vor, in dem sich die Dokumente auf oder unter den Tischen oder in einer Ecke stapeln. Es dauert beinahe so lange irgendein Dokument darin zu finden, wie es neu zu erstellen. Ist der Arbeitsplatz chaotisch, verschwendet das nicht nur die Zeit der Arbeitgeber und der Angestellten, sondern macht auch noch einen schlechten Eindruck auf Kunden und Besucher und wirkt sich negativ auf die Produktivität aus (Sander R., Career Metis, KEEPING YOUR WORKPLACE CLEAN AND TIDY: WHY DOES IT MATTER?, 2016). Büroschränke sorgen für Ordnung und mehr Produktivität. Wichtige Dokumente, Akten, Ordner können sortiert und gelagert werden und jeder findet schnell, was er oder sie sucht. Da die Schränke für möglichst lange Zeit halten sollen, ist es wichtig auch hier auf einiges zu achten. Im Folgenden finden Sie ein paar Tipps worauf Sie beim Kauf achten sollten.



Material



Heutzutage sind Schränke aus allen möglichen Materialien gemacht. Meistens jedoch aus Holz oder Metall. Büro Stahlschränke eignen sich hervorragend für den Auto-Motor- oder Elektronikbereich, denn Sie sind leicht zu säubern und halten beinahe ewig (Ace depot, IMPORTANCE OF FILE CABINETS AND THEIR TYPES, 2014). Mit Holzmöbeln verleihen Sie Ihrem Büro einen klassischen Touch. Sie sollten sich am besten schon vor dem Kauf für ein Material entscheiden.



Größe



Ganz wichtig ist es auch den vorhandenen Platz zu berücksichtigen. Wenn Sie kaum Platz im Büro haben und dann auch noch einen großen Schrank kaufen, wird es für die Mitarbeiter schwer sich noch im Raum zu bewegen. Sie sollten also im Vorfeld abmessen, wieviel Platz Ihnen zur Verfügung steht.



Ästhetik



Zudem sollten Sie nicht vergessen, dass die Schränke zur vorhandenen Büroeinrichtung passen sollten. Falls Sie hauptsächlich cremefarbene oder braune Möbel haben, passen Schränke aus Holz am besten dazu.



Wenn Sie Schränke für Ordner, Dokumente, Bürogegenstände oder andere Dinge benötigen, spielen vor allem Material, Größe und Ästhetik eine Rolle. Viele Händler bieten ihre Produkte online an und AJ Produkte ist einer davon. Weitere Informationen und den Katalog finden Sie auf der Webseite.