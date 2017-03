Hotel Rosengarten in Welschnofen Südtirol

(fair-NEWS)

Wellness im Naturhotel in SüdtirolEin Urlaub bedeutet eine Auszeit, in der der Genuss an erster Stelle steht. Das Wellnesshotel Rosengarten bietet ein umfangreiches Angebot an Möglichkeiten, um sich vollständig vom Alltag zu erholen. Der hauseigene Wellnessbereich „Innet & außet“ besteht unter anderem aus einem Felsen-Whirlpool und einer feinen Saunalandschaft. Hier können sich die Gäste des Hotels in der finnischen Sauna oder dem türkischen Dampfbad regenerieren. Zudem gibt es Räumlichkeiten für erholsame Massagen sowie Beautybehandlungen.Urlaub mit Hund in Südtirol im Hotel RosengartenDer besondere Mix, den dieses Haus bietet, ist etwas ganz Besonderes. Das Hotel Rosengarten liegt in der wunderschönen Region Welschnofen in Südtirol. In dem Naturhotel in Südtirol können sich die Gäste auf einen außergewöhnlichen Erlebnisurlaub freuen, der all Ihre Sinne verwöhnt. Hierbei trifft das Hotel und die Region genau die richtige Balance zwischen Entspannung und aufregenden Aktivitäten. So ist das Hotel Rosengarten genau der richtige Urlaubsort, egal ob Sie als Gast des Hotels einen ruhigen Urlaub oder einen Aktivurlaub planen. Zudem können Urlauber ihre Hunde mitbringen, welche gern gesehene Gäste im Hotel Rosengarten sind.Bergluft schnuppern und spüren im Welschnofen HotelDie beeindruckende Lage des Hotel Rosengarten inmitten der Südtiroler Natur begeistert Gäste zu jeder Jahreszeit. Die Südtiroler Bergwelt ist im Winter wie auch im Sommer beliebtes Ziel für Ausflüge. So können Urlauber im Winter die vielen Möglichkeiten zum Skifahren wahrnehmen und die Dolomiten in einer schneesicheren sowie verschneiten Landschaft erforschen. Hierbei bieten sich in der Region besonders umfangreiche Winterwanderungen an, welche Sie auf atemberaubenden Routen erkunden können. Alternativ können Urlauber auch Schneeschuhwanderungen unternehmen. Der Sommer lockt außerdem mit einem umfangreichen Aktivurlaub. Highlights sind hierbei das Wandern und Erkunden der Dolomiten. Auch können sich Mountainbiker auf viele Strecken freuen, die sich in der Region Welschnofen Südtirol befinden.Weitere Informationen können Sie auf der Homepage finden: www.hotelrosengarten.it/