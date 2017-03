Tikamoon setzt Trend für den Outdoor-Bereich

(fair-NEWS)

Hamburg. Mit einem Materialmix aus Metall und Teakholz geht Tikamoon neue Wege für Gartenmöbel. Dank leichten Designs und bunten Farben bringt der Möbelhersteller Lifestyle nun auch in die Gärten.Mit den Serien „Die Edlen" und „Die Bunten“ verbindet Tikamoon die Anforderungen an Outdoor-Möbel mit modernem Industrie-Design. Die Idee hinter den Serien erklärt die Designerin Sophie Morel: "Wir möchten Liebhabern von Teakholzmöbeln eine Alternative bieten. Mit dem urbanen Stil und frischen Farben eröffnen wir eine ganz neue Perspektive auf Outdoor-Möbel". Tikamoon-Möbel sind aus Massivholz und werden fertig montiert geliefert. Als Onlineshop bietet Tikamoon dabei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.Zu den Serien gehören Sessel, Stühle und Tische in verschiedenen Größen. Die Farbpalette reicht von rot über blau hinzu gelb. Mit dieser Produktfamilie erfüllt Tikamoon die Bedürfnisse modernen Lifestyles und bringt Farbe und Leichtigkeit in den Garten. Das Design ist so ansprechend wie funktional. Erhältlich sind die Outdoor-Möbel direkt online auf www.tikamoon.de und können innerhalb von sieben Werktagen geliefert werden.



Bildinformation: Bank aus Teak und Edelstahl