Elektro-Legende Jean-Michel Jarre spielt zwei exklusive Open Air Shows in Deutschland - jetzt auf myticket.de die besten Tickets sichern!

Hamburg, März 2017Das Open-Air-Ereignis des Jahres – mit der Electronica World Tour 2017 geht Jean-Michel Jarre nach der überwältigend erfolgreichen Tour 2016 jetzt in die zweite Runde und auf myticket.de gibt es die besten Plätze zu ergattern! Am 11. Juli in Berlin und am 12. Juli in Bonn wird Jean-Michel Jarre seine deutschen Fans aufs Neue begeistern. Ob Fan oder nicht: Schnell zuschlagen, exklusive Colortickets für das Open-Air-Erlebnis des Jahres von myticket.de sind eine tolle Überraschung im Osternest!Nicht ohne Grund wird Jean-Michel Jarre mit Bezeichnungen wie „Megastar“ und „Musiklegende“ in Verbindung gebracht. Sein drittes Album „Oxygene“ im Jahr 1976 verschaffte ihm den Durchbruch und machte ihn zum Popstar. 80 Millionen verkaufte Tonträger weltweit und Auftritte vor bis zu 3,5 Millionen Zuschauern unterstreichen seinen Legendenstatus. Jean-Michel Jarre ist nicht nur Musiker, sondern auch Komponist, Produzent, Performer und Soundvisionär - einer der großen Pioniere der elektronischen Szene.Tickets für die beiden exklusiven Shows in Deutschland sind das perfekte Ostergeschenk für alle Jean-Michel Jarre-Fans und die, die sich von seinen faszinierenden Shows einnehmen lassen wollen. Die Besonderheit seiner Auftritte ist die einzigartige Mischung aus Purismus und Raffinement. Das Zusammenspiel des legendären Pop, Glamour, Hightech und Rock ’n Roll Sound-Mix sowie modernsten visuellen Elementen wie Laser, Nebel, Video und Lichtdesign, machen seine Live-Performances unvergesslich. Ein Feuerwerk aus Licht und Klang, das bei den Open Air Shows im Juli seine volle elektrische Wirkung entfaltet.170.000 begeisterte Besucher der letzten Electronica World Tour in 2016 veranlassen die zweifache Zugabe in Deutschland. Mit myticket.de kann man den Mega-Star Jean-Michel Jarre endlich wieder live erleben. Also, schnell zugreifen und auf myticket.de die begehrten Tickets für das Open-Air-Ereignis des Jahres sichern!



Bildinformation: Elektro-Legende Jean-Michel Jarre spielt zwei exklusive Open Air Shows in Deutschland - jetzt auf myticket.de die besten Tickets sichern!