Gai ist der Stärkste aller Tai-Jutsu-Anwender bei Naruto

In der Welt der Ninjas haben Nin-Jutsus eine sehr große Bedeutung. Wenn es aber um einen echten Nahkampf geht, entfaltet Tai-Jutsu seine wahre Wirkung. Ich werde hier einige tolle Tai-Jutsu-Kämpfer vorstellen.



Sakura Haruno:



Sie erbte das Jutsu der hundertfachen Stärke von Tsunade und beherrscht beeindruckende Heil-Jutsus. Sakuras Stärke ist sehr groß. Ob Sakura am Ende Tsunade tatsächlich besiegen könnte, steht allerdings in den Sternen.



Der vierte Rai-Kage:



Seine Geschwindigkeit kommt fast an die des gelben Blitz von Konoha heran. In Verbindung mit seinem großartigen Tai-Jutsu ist seine Stärke unbestreitbar.



Der dritte Rai-Kage:



Seine Verteidigung soll undurchbrechlich und sein Angriff unausweichlich gewesen sein. Er war ein starker Tai-Jutsu-Anwender.



Gai:



Ich bin der Meinung, dass Gai der stärkste Tai-Jutsu-Kämpfer in Naruto ist. Er konnte sogar gegen Madara kämpfen.