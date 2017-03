(fair-NEWS)

Pantos – Agentur für Marketing, Werbung und Design in München – hat für das Deutsche Aktieninstitut zum inzwischen siebten Mal den Halbjahresbericht „Kurvenlage“ realisiert. Das Deutsche Aktieninstitut mit Büros in Frankfurt, Berlin und Brüssel repräsentiert kapitalmarktorientierte deutsche Unternehmen. Seine rund 200 Mitglieder sind börsennotierte Aktiengesellschaften, Banken, Börsen, Investoren und andere wichtige Marktteilnehmer.Titelthema der aktuellen Ausgabe ist das Thema „Brexit“ – mit Beiträgen von internen und externen Autoren zu diesem brandaktuellen Thema. Der Halbjahresbericht gibt eine umfassende Übersicht über die aktuelle politische Arbeit des Deutschen Aktieninstituts der vergangenen Monate. Die auch in allen weiteren Kommunikationsmitteln eingesetzten Illustrationen – ein wesentliches Stilelement des Corporate Designs – prägen auch dieses Mal den eigenständigen, unverwechselbaren Charakter des Berichts.Auch in dieser Ausgabe des Berichts mit Magazincharakter zeigt sich, welche Möglichkeiten Illustrationen für einen individuellen Auftritt bieten. Eine Illustration kann abstrakte Aussagen visualisieren, komplexe Zusammenhänge auflösen, sie kann visuelle Bezüge herstellen oder Emotionen vermitteln, informieren und Meinungen mitteilen. In einer einzigen Illustration lassen sich unterschiedliche Erzählebenen vereinen, unterschiedliche Zeiten und Perspektiven abbilden. Manchmal sind es kleinste Details, die einem Bild seine besondere Aussagekraft verleihen. Manchmal ist es der fein dosierte Humor, der dem Betrachter ins Auge fällt.Mehrere über die Kurvenlage verteilte Doppelseiten über historische Aktien von Unternehmen aus der Schifffahrt runden den Bericht ab. Die nächste Ausgabe der „Kurvenlage“ ist für August 2017 vorgesehen.Idee, Konzept, Design, Illustrationen sowie die komplette Realisierung des Berichts stammen von Pantos.



Bildinformation: Pantos realisiert die neue Ausgabe der "Kurvenlage" für das Deutsche Aktieninstitut.