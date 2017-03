NEUES von den HanddruckerInnen: Bio-Kleidchen aus zertifiziertem Biojersey

(fair-NEWS)

Hedemünden. Unikate zum fairlieben. Unter dieser Flagge segeln die Handdrucker*innen mit ihrem Projekt shop-handgedruckt der Hedemündener Werbeagentur dieLOGOgmbh bereits seit 2008 durch den biofairen Modehimmel. Im Jahr 2010 ging der Onlineshop www.shop-handgedruckt.com ans Netz. Hier finden große und kleine Leute T-Shirts, Hoodies und Co. von namhaften, nach Umweltstandards zertifizierten Herstellern, die auf Bestellung in der hauseigenen Handsiebdruckwerkstatt mit selbstentworfenen Printmotiven im traditionellen Handsiebdruck veredelt werden.Die Wahl der Druckfarbe, mit der ein Motiv auf die Textilien gedruckt wird, liegt ganz bei den Kunden. Selbstverständlich werden für den Druck hochwertige wasserbasierte Farben verwendet, die keine Pigmente auf Basis toxischer Schwermetalle (DIN EN 71, Teil 3) enthalten. Shop-handgedruckt achtet auf umweltfreundliche Verpackung und verschickt Pakete und Päckchen versandkostenfrei innerhalb Deutschlands mit der klimaneutralen DHL-Variante GoGreen.Eines für jeden Anlass: Das Bio-Kleidchen von www.shop-handgedruckt.com Mit dem Launch der selbst produzierten Bio-Kleidchen beginnt nun im Frühjahr 2017 eine neue Zeitrechnung: shop-handgedruckt wird ab sofort zum Label und macht sich damit unabhängig vom Modediktat der Lieferanten.Die Kleidchen werden aus hochwertigem GOTS-zertifiziertem Bio-Jersey gefertigt und eignen sich mit ihrem geraden, einfachen Schnitt hervorragend als Projektionsfläche für die Handsiebdruck-Motive. Je nach Wunschmotiv und Druckfarbe kommt ein vielfach einsetzbares Lieblingskleid zustande, das sowohl als vollwertiger Dress an heißen Tagen, als auch über Jeanshose oder Leggins im Tunika –Stil eine gute Figur macht. Ungesäumte Kanten verleihen ihm einen lässigen Look, gleichzeitig unterstreicht es mit seinem geraden, figurnahen Schnitt die feminine Seite der Trägerin.Das Kleidchen ist erhältlich in den Größen XS bis XL zu einem Preis von 49,00 Euro zunächst in den Farben Petrol, Schwarz und Aubergine. Weitere Trendfarben sind in Vorbereitung.



Bildinformation: NEUES von den HanddruckerInnen: Bio-Kleidchen aus zertifiziertem Biojersey