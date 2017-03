ITech Progress auf der JAX 2017 mit Messestand und Vortrag zum Thema Blockchain

Pressemitteilung von ITech Progress Gmbh

Die IT-Beratung aus Ludwigshafen ist als Silbersponsor mit einem Stand im Ausstellerbereich sowie mit einem Vortrag im Hauptprogramm auf der JAX 2017 vom 9. bis 11. März 2017 in Mainz vertreten.

Am Messestand freuen sich Experten aus dem Java- und Enterprise-Umfeld auf einen intensiven Austausch über die neuesten Technologien, Entwicklungen und IT-Trends. Berater informieren über die Leistungen der ITech Progress rund um Java-Technologien und Softwarearchitektur in einem einzigartigen Themen- und Erfahrungsmix.



„Die Architektur Blockchain-Technologie-basierter Anwendungen“



Im Vortrag wird erläutert, welche Eigenschaften auf der Blockchain basierende Dezentralisierte Anwendungen (Dapps) haben, welche Anwendungsfälle umgesetzt werden können und wo momentan Kompromisse eingegangen werden müssen.

Auf Blockchain basierende Technologien haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Die Blockchain-Technologie bietet die Grundlage für neue, innovative und potentiell gewinnbringende Anwendungen und schickt sich, an zahlreiche Geschäftsmodelle zu revolutionieren. Dieses Potenzial wird mit den Anfängen des Internets verglichen.

Außerdem bietet ITech Progress Informationen zu den Neuerungen für die iSAQB Zertifizierung Certified Professional for Software Architecture Foundation und Advanced Level. Hier können sich Interessierte auch zum neuen Modul IMPROVE – Evolution und Verbesserung von Softwarearchitekturen informieren.

Bildinformation: ITech Progress GmbH auf der JAX 2017

Die ITech Progress GmbH ist als Beratungsunternehmen spezialisiert auf die Konzeption und die Entwicklung von Softwarelösungen, die auf innovativen Softwarearchitekturen und -standards basieren. Namhafte Unternehmen aus den Bereichen öffentlicher Dienst, Bankenwesen und IT-Dienstleistung vertrauen ihrem ganzheitlichen Ansatz.

Mit großem Verantwortungsbewusstsein, hoher Qualifikation und Best Practices berät sie ihre Kunden in innovativen Bereichen wie JAVA/JEE, MDA und Software Patterns in allen Phasen von der Konzeption über den Entwurf und die Implementierung bis zur Qualitätssicherung.

In individuellen Schulungen, Coachings und Reviews gibt sie ihr Fachwissen gerne an ihre Kunden weiter. Darüber hinaus engagiert sich ITech Progress als privater Partner verschiedener Hochschulen und ist aktiv an der Gestaltung von Zertifizierungslehrplänen für Softwarearchitekten beteiligt. Die Geschäftsführerin von ITech Progress, Frau Mahbouba Gharbi, ist Vorstandsvorsitzende des International Software Architecture Qualification Board (iSAQB).



Donnersbergweg 4
67059 Ludwigshafen
Deutschland
Natalia Altergot
Frau Natalia Altergot
E-Mail: marketing@itech-progress.com
Fon: +49 621 59 57 02-41
Web : www.itech-progress.com
ITech Progress GmbH
Donnersbergweg 4
67059 Ludwigshafen