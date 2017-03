Von Kopf bis Kragen

(fair-NEWS)

Als gut sichtbares Verbindungsglied zwischen Rumpf und Kopf nimmt der Hals ästhetisch einen hohen Stellenwert ein. Ob Doppelkinn, Fettüberschuss oder Falten, den Hals kann so einiges außer Form bringen und dafür sorgen, dass Betroffene älter aussehen, als sie sind. Auch Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Direktor des Medical Inn Zentrums in Düsseldorf weiß: „In der ästhetischen Chirurgie ist das Thema Hals sehr präsent und sogar ‚Big Bang Theory‘-Star Kaley Cuoco hat schon zugegeben, dass sie eine Halsfalte mit Hyaluronsäure behandeln ließ.“ Für einen dauerhaft schönen Hals hat der Facharzt eine innovative Technik entwickelt.Feiner Faden gegen FaltenAus der Patientenumfrage in der „DGÄPC-Statistik 2016“ geht hervor, dass das Hals-Lifting zusammen mit Stirn- und Face-Lifting an vierter Stelle der beliebtesten Operationen steht. „In vielen Fällen geht es dabei um eine Entfernung der Vertikalfalten am Hals, die diesen schnell ‚ausgeleiert‘ wirken lassen – dies bezeichnen wir auch als Truthahnhals“, erklärt Dr. Atila. Hier handelt es sich um die sogenannten Platysma-Stränge, also die obere Halsmuskulatur. Sie weicht vor allem bei Frauen mitunter schon ab 30 Jahren auseinander. Um diese Falten dauerhaft zu entfernen, setzt der Facharzt aus Düsseldorf eine spezielle Technik ein. Unter örtlicher Betäubung durchtrennt er die Platysma-Stränge mittels eines geflochtenen Fadens, den er mit einer feinen Nadel von außen durch die Haut und darunter um den Muskelstrang führt. Mit sanften Bewegungen kann dann der Strang durchtrennt und beseitigt werden. Dies erfolgt an mehreren Stellen, um einen langwirksamen Effekt zu erzielen. Von außen sind keinerlei Narben erkennbar, der Effekt ist sofort sichtbar. Bis auf eine leichte Schwellung und mögliche Blutergüsse sind keine größeren Nachteile bekannt. Dies ist die einzige Möglichkeit, um diese Problemzone schonend und minimalinvasiv zu behandeln. Reicht diese minimalinvasive Methode nicht aus, weil der zu straffende Bereich zu stark ausgebildet ist, arbeitet Dr. Atila mit dem klassischen Neck-Lift. Bei ganz leichten Vertikalfalten kann auch Botulinumtoxin zum Einsatz kommen, um die Muskeln zu entspannen, oder Hyaluronsäure, um das Gewebe aufzupolstern. „Größere Falten am Hals können mit diesen Wirkstoffen jedoch nicht behandelt werden“, weiß Dr. Atila.Dem Fett an den KragenDoch neben Falten ist auch überschüssiges Fett ein Grund, wenn der Hals aus der Form gerät. Hier geht Dr. Atila Doppelkinn und Co. mit einer Fettabsaugung oder Fett-weg-Spritze an den Kragen. Anders als bei der Absaugung, bei der die Fettzellen über eine Kanüle aus dem Körper entfernt werden, injiziert er beim Einsatz der Fett-weg-Spritze Wirkstoffe, die im Körper an der Fettverdauung beteiligt sind und die störenden Fettzellen zersetzen. Diese transportiert das Lymphsystem dann ab. Ein positiver Nebeneffekt dieser Methode ist zudem ein verbessertes Hautbild. Auch eine Fettvereisung, fachsprachlich Kryolipolyse, die hierzulande als Methode für die Fettbehandlung immer bekannter wird, kann für eine Behandlung am Hals eingesetzt werden. „Kryolipolyse zerstört die Fettzellen nachhaltig, wodurch sich kein neues Fett einlagern kann, und zeichnet sich trotzdem als für meine Patienten sehr sanfte Methode aus“, bemerkt Dr. Atila.Weitere Informationen unter www.medical-inn.de