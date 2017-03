First Elephant Self Storage entwickelt Standort in Würzburg

(fair-NEWS)

Hamburg, im März 2017 – Die First Elephant Self Storage GmbH expandiert weiter. Mit dem neuen Partner in Würzburg wird das deutschlandweit agierende Self Storage Unternehmen ab Herbst 2017 an neun Standorten in Süddeutschland vertreten sein.Als Hauptstadt des bayerischen Regierungsbezirks Unterfranken ist Würzburg mit mehr als 128.500 Einwohnern das aufstrebende, weiter wachsende Wirtschaftszentrum der Region. Die lokale Wirtschaftswelt ist geprägt von kreativen Dienstleistungsunternehmen und mittelständischen Industriebetrieben. Darüber hinaus ist Würzburg ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Rund 35.000 Studenten leben, lernen und forschen in der unterfränkischen Universitätsstadt. Aufgrund stetig steigender Immobilienpreise, sowohl im privaten wie auch gewerblichen Sektor, sind Abstell- und Lagerräume in Städten wie Würzburg mittlerweile ein rares Gut. So wächst der Bedarf an günstigen, aber dennoch sicheren externen Lagerflächen in Würzburg und im gesamten Bundesgebiet enorm.Würzburg lagert ein: Moderne Self Storage Boxen für Privat und GewerbeDie Lösung für beinahe jedes Platzproblem im privaten wie gewerblichen Bereich bietet ein modernes Selbstlagerhaus. Der neue First Elephant Partnerstandort entsteht in einer Bestandsimmobilie in der Hertzstraße 5. Das Gebäude wird bis zu seiner geplanten Eröffnung, im dritten Quartal dieses Jahres, aufwändig saniert und in eine moderne Self Storage Anlage umgebaut. Auf etwa 3.000 Quadratmetern stehen Privatleuten und Unternehmen dann 500 sichere, saubere und trockene Lagerräume zur Verfügung. Gelagert werden darf beinahe alles, was anderswo keinen Platz hat oder auf absehbare Zeit nicht benötigt wird. Studenten lagern beispielsweise günstig ihre persönlichen Dinge ein, wenn sie während eines Auslandssemesters ihre Wohnung untervermieten wollen. Auch für die langfristige Aktenlagerung ist ein trockener, Temperatur konstanter Self Storage Lagerraum ideal.First Elephant Self Storage: Starker Partner für den MarkteinstiegUm im zunehmend hart umkämpften Self Storage Markt von Anfang an wettbewerbsfähig und effizient agieren zu können, setzten Neueinsteiger immer öfter auf die Kooperation mit einem überregionalen Partner. Die First Elephant Self Storage GmbH ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant ( www.firstelephant.de/ ) stärkt kleinere und standortgebundene Betreiber im Wettbewerb. Außerdem unterstützt die Gruppe Neueinsteiger sowie Investoren bei dem Bau oder Umbau eigener Self Storage Anlagen. Partner werden kann jeder, der hierzulande ein Selbstlagerzentrum betreibt oder der sich mit dem Gedanken trägt, ein Self Storage Lagerhaus im Sinne der DIN EN 15696 zu bauen oder betreiben.



Bildinformation: First Elephant Self Storage ab Herbst 2017 auch in Würzburg