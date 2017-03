(fair-NEWS)

Dr. Peter Witschital BauManagement GmbH-Franchise-Partner von Town & Country Haus in Forstinning und netzwerk natur verlosen ein umfangreiches Entdecker-Paket rund um das Thema heimische Tierwelt im Garten im Wert von fast 500,00 Euro.Seit dem 01. Februar bis 4. April 2017 können sich Kindergärten, KiTa´s und soziale Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter für das Entdecker-Paket der Aktion „Unser KinderGARTEN – vom Boden bis zum Himmel“ im Wert von fast 500,00 Euro bewerben. Pro Region wird ein Entdecker-Paket verlost und vom Town & Country Haus Partner vor Ort an die Kindereinrichtung übergeben. Um sich für die Aktion zu bewerben, melden Sie sich per Email an am@witschital-baumanagement.de oder über das Online-Bewerbungsformular auf www.HausAusstellung.de Jetzt Online-Bewerbungsformular ausfüllen und Chance auf das Entdecker-Paket sichern!