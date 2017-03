(fair-NEWS)

Die Lederaccessoires sind ein weiteres Highlight aus dem Hause Zippo. Alle Produkte sind online erhältlich und verbinden nicht nur aktuelle und klassische Modetrends, sondern sind in gewohnter, hochwertiger Zippo-Qualität veredelt.Wie bei allen Zippo Produkten spiegelt auch die neue Kollektion das Kommitment der Marke für Qualität und zeitloses Design wider. Die Lederaccessoire-Linie umfasst Geldbeutel sowie Etuis für Visitenkarten und Kreditkarten. Ein weiteres Highlight ist das hochwertige Display, in dem Sammler bis zu acht Zippo Windproof Feuerzeug aufbewahren können.Die Kollektion ist in warmen Mokka- und Brauntönen gehalten und ab €13,95 UVP online erhältlich: https://www.zippo.de/de/189-accessoires Guido Heuvelmann, Geschäftsführer von Zippo Europe: “Mit der Lederaccessoire-Linie haben wir eine stimmige Line Extension zum aktuellen Sortiment der Kultmarke Zippo geschaffen und führen damit unser vielfältiges Angebot an Accessoires weiter fort. Zuverlässig, stylisch und robust – diese Kollektion spiegelt alles wider, was ein moderner Mann von einem Accessoire erwartet.”Über Zippo:Zippo ist eine der bekanntesten Marken der Welt und wurde im Herbst 1932 von George G. Blaisdell in Bradford, Pennsylvania (USA), gegründet. Dort wurden bereits über 550 Millionen Sturmfeuerzeuge produziert. Mit Ausnahme von Verbesserungen des Zündsteins und des Gehäuse-Finish, ist das Produkt seit Beginn unverändert geblieben und hat die berühmte Zippo- Garantie – "It works, or we fix it free.TM". Das vielfältige Produktangebot von Zippo umfasst Zubehör für Feuerzeuge, Stabfeuerzeuge mit Gas, Düfte für Damen und Herren sowie eine Reihe widerstandsfähiger Wärme- und Feuerprodukte für Outdoor-Liebhaber. Zippo ist in rund 200 Ländern vertreten. Zu Zippo gehört auch das Unternehmen W.R. Case and Sons Cutlery Company, Bradford, Pennsylvania. Weitere Informationen erhalten Sie unter zippo.de.



Bildinformation: Die Marke Zippo begeistert mit neuen Lederaccessoires