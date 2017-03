Aktuelle Informationen zum multiplen Myelom vom IMW 2017

(fair-NEWS)

Die medizinischen Fortschritte in der Hämatoonkologie entwickeln sich rasend schnell. Das Krankheitsbild des multiplen Myeloms bildet dabei keine Ausnahme. Auf dem International Myeloma Workshop (IMW), der vom 1. bis zum 4. März 2017 in Neu-Delhi stattfand, wurde über neue Erkenntnisse zur Pathogenese der Erkrankung und den aktuellen Stand der Therapiemöglichkeiten berichtet. Die Plattform www.hematooncology.com berichtet vom IMW 2017 – kompakt und zugeschnitten auf die praktische Arbeit von Ärzten.Stuttgart, 20. März 2017 – Aktuelle Kenntnisse sind in der Hämatologie und der Onkologie wichtig wie in kaum einem anderen medizinischen Bereich. Das Tempo der Einführung neuer Substanzen und ganzer Substanzklassen in die Therapie des multiplen Myeloms stellt die Ärzteschaft dabei in der täglichen hämatologischen Praxis immer wieder vor große Herausforderungen.Das zunehmende Verständnis der Pathogenese des multiplen Myeloms und damit einhergehend die Entwicklung neuer Ansätze für das therapeutische Vorgehen bei den betroffenen Patienten standen im Fokus des diesjährigen International Myeloma Workshop (IMW) in Neu-Delhi. Neue Immuntherapien wie bispezifische Antikörper oder CAR-T-Zellen bildeten dabei einen der Schwerpunkte des Kongresses. „Fast meint man, die Hinzunahme der Antikörper in gängige Therapieschemata revolutioniert die Myelomtherapie. Manche sprechen von Heilung“, sagt Prof. Dr. Igor Blau, Oberarzt der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie der Charité in Berlin, der für die Informationsplattform hematooncology.com vom IMW 2017 berichtet.Auch neue Daten zur Lenalidomid-Erhaltungstherapie wurden präsentiert. Sie zeigten klare Überlebensvorteile dieses therapeutischen Konzepts ohne das vermehrte Auftreten von Sekundärmalignomen. Bei der Behandlung mit Proteasominhibitoren deutet sich ein Generationenwechsel an. Die Hintergründe hierzu werden ebenfalls kompakt auf hematooncology.com dargestellt.Die Plattform bietet interessierten Ärztinnen und Ärzten kompakte Informationen von Kongressen aus dem Gebiet der Hämatologie und der Onkologie. „Viele klinisch tätige Ärzte haben keine Möglichkeit, alle Kongresse auf ihrem Fachgebiet zu besuchen“, sagt Dr. med. Christofer Coenen von der medizinwelten-services GmbH, die die Plattform mit Unterstützung der Firma Celgene betreibt. „Kompakte Informationen sind dabei aus Zeitgründen extrem wertvoll.“ Die Plattform konzentriert sich bei der Aufbereitung der Informationen auf die praktische Relevanz für die behandelnden Ärzte.Ärzte können auf der Plattform auch einen Newsletter abonnieren, der regelmäßig über die anstehenden Kongresse, neue Kongressberichte sowie interessante Neuigkeiten in der Hämatoonkologie informiert. So können die Leser wissenschaftlich und klinisch auf dem Laufenden bleiben, auch wenn ein Kongressbesuch nicht möglich ist. Ein Archiv bietet eine Rückschau auf frühere Kongresse.