KENNFIXX® home ist jetzt verfügbar!

Die Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH hat mit KENNFIXX® ein System zur direkten und dauerhaften Schlauchkennzeichnung im Programm. Mit KENNFIXX® home wird jetzt die ideale Ergänzung des bewährten Systems vorgestellt.KENNFIXX® dient vor allem in der modernen Landtechnik und Bauwirtschaft dazu, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Fehlerquellen zu vermeiden. Das KENNFIXX® System wird ständig weiter entwickelt und durch innovative Features sinnvoll ergänzt.Die neueste Erweiterung der KENNFIXX® Familie ist nun verfügbar!KENNFIXX® home gibt den Leitungsanschlüssen am Anbaugerät endlich ein ordentliches Zuhause. Die patentierte Parklösung sorgt mit Starkmagneten für sicheren Halt der verschiedensten Kupplungsvarianten und Steckergrößen. Das Standardgehäuse bietet Platz für 4 Leitungen, auf Wunsch sind auch andere Größen realisierbar.KENNFIXX® home ist einfach zu montieren und hilft Verunreinigungen zu vermeiden und durch schnelles, sicheres und einfaches Arbeiten, Zeit und Geld zu sparen.KENNFIXX® home ist sowohl für Hersteller von Anbaugeräten als auch für Lohnunternehmer, Landwirte und andere Endanwender die ideale Ergänzung zum KENNFIXX® System. Ob das Nachrüsten bestehender Maschinen oder der Anbau im Werk, KENNFIXX® home bietet einen klaren Mehrwert, eine eindeutige Verbesserung und sinnvolle Ergänzung der bereits bestehenden Systeme.KENNFIXX® home kann einfach und mit wenigen Schrauben an der Maschine befestigt werden. Vier starke Magnete die beweglich montiert sind halten verschiedenste Kupplungsvarianten und unterschiedliche Größen sicher fest. Die obere Abdeckung von KENNFIXX® home hilft vor mechanischen Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen.Mit KENNFIXX® home beschleunigt sich der Kupplungsvorgang nochmals deutlich durch die schnelle und sichere Verfügbarkeit der Leitungen. Kompliziertes einfädeln in Blechhalterungen o. ä. entfällt damit. Die Leitungen sitzen immer sicher und optimal sortiert am gleichen Ort.Nicht nur Hydraulikleitungen, sondern auch andere magnetische Kupplungen wie z. B. Druckluftbremsenanschlüsse, können im KENNFIXX® home geparkt werden.Mit der magnetischen Parkstation KENNFIXX® home und den KENNFIXX® Schlauchmarkierungen kuppelt der Anwender einfach, sicher, sauber und schnell.Für weitere Informationen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.Andreas Muck, Social Media, Ernst Wagener Hydraulikteile GmbHTel: +49 (0) 171- 70 35 745 / email: muck@wagener-gmbh.comJan Wagener, GF, Ernst Wagener Hydraulikteile GmbHTel: +49(0)2324 - 6862 60 / email: j.wagener@wagener-gmbh.comHier finden Sie weitere Informationen im Netz:Zur Firma: www.wagener-gmbh.com Zu Kennfixx®: www.kennfixx.de Zu Kennfixx® home: www.kennfixx.de/wp-content/uploads/2017/01/Flyer_Kennfixx_home.pdf



Bildinformation: Photo: KENNFIXX home, Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH