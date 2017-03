aQto Wasserspender mit Festwasseranschluss bieten viele Vorteile

(fair-NEWS)

aQto Wasserspender mit Festwasseranschluss sind in jeder Branche einsetzbar. Ein Baukastensystem und unterschiedliche Ausführungen garantieren, dass die Wasserspender an Kundenwünsche individuell angepasst werden können. Insbesondere in Altenheimen und Kindergärten müssen die Wasserspender barrierefrei erreichbar sein. Dafür eignen sich am besten Wand- und Thekengeräte, die in flexiblen Höhen installiert werden können. In Kliniken und Praxen steht die einwandfreie Hygiene an erste Stelle. Mit dem patentierten Rückverkeimungsschutz und weiteren Hygienemodulen wie einer UV-C Einheit gewährleisten aQto Wasserspender diese tadellose Hygiene. In der Gastronomie und in Kantinen muss genügend frisches Wasser zur Verfügung stehen. aQto Wasserspender mit Festwasseranschluss erreichen für diese Einsatzbereiche eine Zapfleistung von bis zu 240 Litern pro Stunde. Zudem können je nach Gusto Besucher, Kunden oder Mitarbeiter die Wassersorten still-ungekühlt, still-gekühlt, gekühlt-sprudelnd und Heißwasser einfach per Knopfdruck zapfen.Weniger Kosten durch Wasserspender mit FestanschlussEin an die Wasserleitung fest angeschlossenes Trinkwassersystem sichert Unternehmen konstant frisches Wasser für Mitarbeiter, Kunden und Besucher. Gegenüber Flaschen- oder Gallonenwasser ist ein Leitungsanschluss zudem kostengünstig. Es fallen keine Kosten für Flaschenpfand und Service oder Lieferung und Abholung an. Unternehmen zahlen eine feste monatliche Miete für das Gerät und ihr günstiges Wasser aus der Leitung.TÜV geprüfte QualitätaQto Wasserspender mit Festwasseranschluss sind „Made in Germany“. Die Modelle BASIC SE, BASIC SE hot, BASIC SE pure, STEEL und STEEL hot sind durch den TÜV SÜD geprüft. Die hohen qualitativen Ansprüche werden durch den unabhängigen TÜV regelmäßig überprüft und garantieren höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das unabhängige Prüfinstitut SGS INSTITUT FRESENIUS kontrolliert mit einem jährlichen Audit die Einhaltung der Hygienestandards. Die Wasserqualität des Leitungswassers wird durch ein mehrstufiges Filtersystem aufgewertet. Die hohe Qualität der aQto Trinkwassersysteme garantiert eine lange Lebensdauer und höchsten Trinkgenuss.Ganzheitlicher ServiceNeben erstklassigen Produkten bietet aQto seinen Kunden einen ganzheitlichen Rundum-Service. Individuelle Beratung, fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung nach strengem Hygieneplan runden das Service-Konzept ab. Das bundesweite Servicenetz verspricht allen Kunden den schnellen und unkomplizierten Kontakt zu kompetenten Ansprechpartnern.aQto Wasserspender mit Festanschluss mieten oder kaufenUnternehmen und Gewerbetreibende können aQto Trinkwasserspender mieten oder kaufen. Der Kauf eines Wasserspenders eignet sich für Unternehmen, die eine einmalige Investition bevorzugen. Der ganzheitliche aQto Service kann auch bei einem Wasserspender Kauf in Anspruch genommen werden. Für Unternehmen und Institutionen, die sich für einen Mietvertrag entscheiden, sind die regelmäßigen Wartungen und Inspektionen bereits in der Miete mit Servicevertrag enthalten.



Bildinformation: Wasserspender mit Festanschluss