Viele begeisterte Besucher gab es in den letzten Jahren in Reinfeld. Nun gastiert die „Original Kultshow“ am Sonnabend, den 1. April – kein Scherz - zum sechzehnten Mal im Restaurant Forsthaus Bolande, Bolande 43.Der Lübecker Moderator Mike Dee führt im großen Festsaal durch das bunte Showprogramm. Hautnah und live treten folgende Künstler vor das Mikrofon: GanYa, eine temperamentvolle Sängerin aus Oststeinbek, wird Schlager und Disco-Songs präsentieren. Aus Düsseldorf kommt Thorsten Sander Der Kleine mit der großen Stimme war 2013 schon mal zu Gast in Reinfeld und bekam vom Publikum stehende Ovationen. Die dritte im Bunde ist die in ihrem Heimatland erfolgreiche Künstlerin Silvia Swart. Sie reist aus Holland an und hat internationale Hits im Gepäck.In der Showpause und nach dem Finale gibt es Tanzmusik für Jung und Alt vom Plattenteller.Für diese beliebte Veranstaltung sollte man rechtzeitig Plätze reservieren, da wieder mit einem ausverkauften Haus gerechnet wird. Karten gibt es unter Telefon 04533 / 15 64, Einlass ist ab 18: 00 Uhr, Showbeginn 20:00 Uhr, Eintritt im Vorverkauf: 14 Euro und an der Abendkasse 17 Euro inklusive Verlosung! Weitere Infos unter: www.forsthaus-bolande.de und www.mike-dee.de Diese Show wird es dieses Jahr noch zweimal an verschiedenen Orten in Norddeutschland geben. Interessierte Künstler können sich bei Mike Dee melden.Bild- und Infoquelle: Mike Dee



Bildinformation: Mike Dee’s Original Kult-Show geht weiter