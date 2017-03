17. AVA-Haupttagung in Göttingen für Tierärzte: Tiergesundheit durch Präventivtiermedizin

(fair-NEWS)

Tiergesundheit auf höchstem Niveau durch Präventivtiermedizin: Der Tierarzt als Managementbegleiter des Landwirtes. Tierärzte für eine tierorientierte und verbraucherverträgliche Nutztierhaltung - 17. AVA-Haupttagung vom 30.3. bis 2.4. 2017 in Göttingen sehr gut gebucht„AVA-Fortbildungen helfen Arzneimittel einsparen“, sagt Ernst-Günther Hellwig, Gründer und Leiter der Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA) im münsterländischen Horstmar-Leer. Er ist selbst Fachtierarzt und Agrarwissenschaftler und weiß, wovon er spricht. Wichtig ist deshalb den Veterinären, modernes und praktisches „Handwerkszeug“ nach neuester landwirtschaftlicher und tiermedizinischer Wissenschaft mit auf den Weg für ihre tägliche Arbeit auf den landwirtschaftlichen Betrieben zu geben, die dem Tierschutz, dem Tierwohl, aber auch der Betriebsökonomie des Hofes und dem Verbraucher durch diese Präventivtiermedizin und der damit verbundenen Antibiotikareduktion gerecht werden Damit werden mögliche Resistenzbildungen stark reduziert und Keimübertragungen miniert. Letztendlich steht die tiermedizinische Prävention im Vordergrund. „Wie können Tierärzte einen Nutztierbestand gesund erhalten, um den Arzneimitteleinsatz und damit den Antibiotikagebrauch so gering wie nötig zu halten“, so Hellwig, Gründer und seit über 15 Jahren Leiter der AVA. Dass man aus Tierschutzgründen nicht auf Antibiotika verzichten kann, sollte uns allen klar sein. Kranken Tieren, und die gibt es ebenso wie kranke Menschen, muss geholfen werden, denn die Aufgabe des Tierarztes ist Leid und Schmerzen zu lindern, bzw. zu verhindern. Auf der 17. AVA-Tagung vom 30.3. bis 2.4. in Göttingen werden bis zu 500 Tierärztinnen und Tierärzte aus dem In- und Ausland u.a. in Sachen Präventivmedizin fortgebildet. Dieses jährlich stattfindende größte deutsche Fortbildungsevent der Nutztierpraktiker, die Rinder, Schweine und Pferde betreuen, bietet neben den Vorträgen auch rund 40 Workshops und den traditionellen standespolitischen Freitagabend. Eine große Industrieausstellung rundet die 4-tägige Tagung ab. Gerne können Tierärztinnen und Tierärzte auch direkt zur AVA-Veranstaltung anreisen und sich im Tagungsbüro melden, auch wenn Sie nicht vorher angemeldet waren. Die Veranstaltungsräume bieten genügend Platz. Nähere Infos zur 17. AVA-Haupttagung auf der AVA-Homepage unter www.ava1.de Zur Information: Die Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA) mit Sitz im münsterländischen Horstmar-Leer, konnte im letzten Jahr über 5000 Fachleute in ihren Fortbildungsveranstaltungen begrüßen.Die eigene Fachzeitschrift (NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) mit einer Auflage von 5000 Exemplaren informiert aktuell über moderne Nutztiermedizin und Landwirtschaft.Die AVA ist eine Fortbildungsgesellschaft mit dem Ziel der Aus- und Weiterbildung und der Verteilung von Informationen für den landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Bereich. Gleichzeitig ist die AVA ein Forum für Landwirte und Tierärzte, das die Herausforderungen der Produktion gesunder Nahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten in den Blick nimmt.»Ziel der Agrar- und Veterinär-Akademie ist es, die Probleme der modernen, nachhaltigen Landwirtschaft und Tierhaltung zu erörtern. Wir wollen gemeinsam Wege finden, um tiergerecht, praxisbezogen und verbraucherorientiert zu arbeiten. AVA-Kurse helfen Arzneimittel einsparen«Ernst-Günther Hellwig, Gründer und Leiter der AVA, Horstmar-LeerErnst-Günther Hellwig, Agrarwissenschaftler und FachtierarztAgrar- und Veterinär-Akademie (AVA) EG HellwigDorfstraße 5 - D 48612 Horstmar-Leerfon: +49-(0)2551- 7878 fax: +49-(0)2551-83 43 00info@ava1.de www.ava1.de keywords:17. AVA Haupttagung, Agrar- und Veterinär-Akademie, Antibiotika, Rind, Schwein, Landwirtschaft, Tierproduktion, Veterinärmedizin, Tierarzt, Tierwohl, Resistenzen, Bestandsbetreuung, Tiergesundheit, Hellwig, TiermedizinDas Tagungsbüro der Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA) erwartet rund 500 Veterinäre aus dem In- und Ausland, die sich zur 17. AVA- Haupttagung anmelden.



