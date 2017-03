ZTE präsentiert Smart-Street-2.0-Lösung

(fair-NEWS)

CeBIT, Hannover, 20. März 2017 – ZTE, international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat auf der CeBIT in Hannover heute seine Lösung „Smart Street 2.0 – Highlights Your City“ vorgestellt. Als zweite Generation der Low-Power Wide-Area-Network (LPWAN)-basierten Lösung von ZTE unterstützt Smart Street 2.0 Stadtverwaltungen dabei, öffentliche Dienstleistungen für das städtische Straßennetz umzuwandeln. ZTE schafft damit eine solide Grundlage für eine praktikable Smart City.Innovative Lösung für ein intelligentes und effizientes StraßenmanagementDie Lösung integriert durch den Einsatz von IoT (Internet of Things – Internet der Dinge), einer Cloud-Computing-Plattform und von Big Data-Technologien zentrale Services für alltägliche Einrichtungen auf der Straße, darunter etwa Services im Umfeld der Parkplatzbereitstellung und der Beleuchtung. ZTEs Smart-Street-2.0-Lösung soll auf der einen Seite das Leben für die Bürger komfortabler gestalten und auf der anderen Seite Stadtverwaltungen dabei unterstützen, öffentliche Dienstleistungen durch besseres Management und eine genaue Service-Planung effizienter zu machen. Dies ermöglicht gleichzeitig auch erhöhte Einnahmen durch transparente und faire Gebührenerfassungssysteme. Ein zentrales Merkmal der Lösung ist zudem ihre positive Auswirkung auf die Umwelt: Durch intelligente Navigation und Routenführung auf Basis von Echtzeit-Datenanalysen sparen Stadtbewohner sowohl Zeit als auch Kraftstoff ein, wovon Umwelt und Natur im Stadtbereich profitieren.Interaktion mit Bürgern über Smartphone-AppDas Herzstück der Smart-Street-2.0-Lösung ist das zentrale Street Command & Control Center, das den wichtigsten Backend-Knotenpunkt für die Straßen-bezogenen Anwendungen bildet. Diese Zentrale interagiert mit der Smart-Street-IoT-Infrastruktur und erfasst Daten aus den unterschiedlichen Teilsystemen. Mit Hilfe der Embedded-Intelligenz der Big-Data-Analytik-Engine wird über eine Smartphone-App der Kontakt zu den Bürgern hergestellt, um diesen Benachrichtigungen, Hinweise, Navigations- und intelligente Routing-Informationen zu liefern. Die Zentrale erfasst auch Gebührenzahlungen für Smart Parking sowie andere Zahlungen, z. B. für Bußgelder, die über Online-Zahlungsdienste eingezogen werden können.Vom Smart Parking bis hin zur intelligenten StraßenbeleuchtungFunktionen wie automatisches Parken (Smart Parking) zeigen die erfassten verfügbaren Parkplätze in der Straße und in der Nähe der Autofahrer in Echtzeit an, leiten die Autofahrer zu diesen freien Parkplätzen hin und handhaben die Online-Bezahlung der Parkgebühr. Intelligente Straßenleuchten funktionieren auf Basis von Faktoren wie Tageszeit, Umgebungshelligkeit und Wetter. Über ein automatisches Sensortechnologie-Skript im Street Command and Control Center lässt sich das automatische Ein- und Ausschalten der Straßenbeleuchtung oder das Verändern ihrer Helligkeit steuern – in Abhängigkeit von den in Echtzeit erfassten Umgebungsbedingungen, von natürlichen Anforderungen sowie auch in Abhängigkeit von der Aktivität in der Straße. Intelligente LED-Panels in den Straßen können zudem Wetter, Temperatur, Lärmpegel und andere wichtige Informationen anzeigen oder lassen sich für öffentliche Bekanntmachungen oder städtische Werbezwecke nutzen. Außerdem erfassen Sensoren die Abfallmengen in Abfallbehältern und melden diese an das Backend-System, wenn die Abfallbehälter zu 80 Prozent voll sind. Die automatisch an das Backend-System übermittelte Aufforderung zum Leeren der Abfallbehälter wird wiederum als Benachrichtigung an den zuständigen Müllfahrzeug-Fahrer weitergeleitet. Das System navigiert den Fahrer außerdem über die effizienteste Route zu den angezeigten Abholstellen und kann gleichzeitig einen dynamischen Plan auch für mehrere Abfall-Abholungen in dem betreffenden Gebiet aufstellen.„Smart Street 2.0 von ZTE ist eine innovative Lösung für ein einheitliches, intelligentes und effizientes Straßenmanagement mit den zugehörigen Verwaltungsfunktionen im Zeitalter der Smart City“, erklärt Yang Jun, VP von ZTE. „Die Lösung modernisiert das Straßennetz und transformiert nicht mehr zeitgemäße Mechanismen der Straßenverwaltung unter Verwendung von LPWAN-Technologien, um die Qualität der öffentlichen Dienste zu verbessern. Smart Street 2.0 integriert die physische Infrastruktur der Straßen, um Kosten zu sparen, das Management durch kommunale und städtische Verwaltungen effizienter zu machen und den Bürgern ein komfortables und angenehmes Leben zu ermöglichen." 