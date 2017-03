An Ostern steht das Malediven-Resort Jumeirah Vittaveli ganz unter dem Motto „Alice im Wunderland“

(fair-NEWS) Malediven, 20. März 2017: Auch in diesem Jahr übertrifft Jumeirah Vittaveli die Erwartungen der Gäste und insbesondere der kleinen Gäste. An den Osterfeiertagen verwandelt sich das exklusive Resort in das Kinderbuch des Erfolgsautoren Lewis Carroll. Ein Osterfest, das Kinder für immer in Erinnerung behalten, da Alice und ihre Freunde ein wenig mehr Magie in das paradiesische Luxusresort zaubern.



Viele lustige Aktivitäten und fesselnde Unterhaltung werden für die kleinen Gäste des Traumresorts geboten. Kinder erleben ein reichhaltiges Oster-Abendessen und eine gemütliche Tee-Party am Strand. Begleitet wird dieser exklusive Abend von Mad Hatter, Cheshire Katze, der weißen Königin und Alice, die für ein paar Stunden zum Leben erwachen.



Natürlich dürfen an Ostern ein Osterhase und leckere Schokoladeneier nicht fehlen. Im Einklang mit der tropischen Stimmung verwandelt sich die Osterei-Jagd in ein Schnorchel-Abenteuer, wo Kinder schwimmend auf die Jagd nach Ostereiern im azurblauen Wasser gehen dürfen.



Der Kuda Koli Kids Club nutzt das Osterfest für viele weitere einzigarte Aktivitäten für Kinder im Stil des Märchens Alice im Wunderland. Das Restaurant Samsara wird in eine riesige Teeparty umgestaltet, um die Sprösslinge für neue unvergessliche Abenteuer zu stärken. Die wunderschöne Alice aus dem Kinderbuch wird von Alesya Ostrovskaya verkörpert, die mit Violine und Klavier eine magische Wunderwelt zaubert. Am Abend des Ostersonntags werden Gäste mit einem POI Feuertanz, einer Zaubershow, einer LED-Lichtshow und der Melody Duo Live-Band unterhalten – ein Osterfest, das Erinnerungen für die Ewigkeit schafft.



Im Jumeirah Vittaveli verbringen Familien eine wunderschöne Zeit mit einer Vielfalt an land- und wasserbasierten Aktivitäten, darunter eine PADI Tauchbasis, Wassersportzentrum, Kuda Koli Kids Club - einer der größten Kinderclubs der Malediven mit Babysitter Service - vier Restaurants und zwei Bars, sowie ein Talise Spa mit Überwasser- und Gartenbehandlungsräumen. Mit Fokus auf unvergessliche Erlebnisse in einer traumhaften Umgebung bietet Jumeirah Vittaveli Gästen ein wahres maledivisches Inselerlebnis.