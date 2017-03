Tischkicker - Fußballspaß für zwischendurch

(fair-NEWS)

Fußball ist die beliebteste Sportart in ganz Deutschland. Regelmäßige Liga- oder Meisterschaftsspiele im Fernsehen verzeichnen etliche Zuschauer. Selbst praktizieren allerdings auch Millionen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Sport freizeitlich und im örtlichen Fußballverein.Dennoch muss der Spaß an Fußball nicht immer auf einem großen Rasenplatz stattfinden. Für den Fußballspaß für zwischendurch gibt es nämlich Tischkicker. Fast jeder kennt sie - 1,5 bis 2 Meter lange Tische mit eingebautem Fußballfeld und Spielfiguren. Die Figuren sind an Metallstangen befestigt, die der Spieler des jeweiligen Teams so steuern kann. Sie können auf einer Höhe verschoben werden und nach vorne sowie nach hinten kicken. Besondere Regeln gibt es nicht, es geht lediglich darum, den Ball in das gegenüberliegende gegnerische Tor zu befördern.Viele Haushälte und Einrichtungen wie Schulen haben mittlerweile einen Tischkicker, der nahezu permanent in Betrieb genommen wird. Jeder spielt gerne an Tischkickern - die Fußballpartien im Mini-Format sind überall beliebt.Was macht die Tischkicker so beliebt?- "Kickern ist schnell und macht jede Menge Spaß", lässt uns der Betreiber einer Website zu Tischkickern wissen. "Keine Vorbereitung, kein kompliziertes Regelwerk und wenig körperliche Anstrengung. Tischkicker sind ideal für den Spaß zwischendurch!", fügt er hinzu.Tischkicker sind übrigens besonders populär bei Männern. Frauen und vor allem Kinder mit Spaß am Kickern gibt es zwar viele, aber primär sind es junge Männer, die letztendlich bereit sind, den Preis für einen Kickertisch zu zahlen.Die Preisspanne erstreckt sich von wenigen Hundert Euro bis über 2000€. Es gibt sogar Profimodelle für besonders begeisterte Kicker.Weitere Infos zum Thema Tischkicker: https://tischkicker-vergleich.de



