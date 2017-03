ZTE und CLAA präsentieren auf der CeBIT den umfassenden kommerziellen Einsatz von LPWAN IoT

(fair-NEWS)

CeBIT, Hannover, 20. März 2017 – ZTE, international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, stellte heute auf der CeBIT 2017 zum ersten Mal außerhalb von China eine gemeinsam mit der China LoRa Application Alliance (CLAA) entwickelte und realisierte IoT-Lösung der Carrier-Klasse vor.Durchgängige Lösungen im Bereich des urbanen IoTZTE und führende IoT-Unternehmen der CLAA präsentierten ein industrietaugliches IoT-Gateway und ein Cloud-basiertes Kernnetz, Long Range/Low Power (LoRa)-Chips/Module, hochfunktionale intelligente IoT-Endgeräte sowie ausgereifte Lösungen in Verbindung mit gemeinsamen dynamischen 3D-Service-Vorführungen. Gezeigt werden die von ZTE realisierten durchgängigen Lösungen im Bereich des urbanen IoT und zur Erfüllung der Zugangsanforderungen auf dem letzten Kilometer für geringen Energieverbrauch, niedrige Kosten sowie gute Netzabdeckung über große Entfernungen.Unterstützung der LoRa-Industrie in vielen AnwendungsfällenSeit ihrer Gründung Ende Januar 2016 durch eine Initiative von ZTE hat sich die CLAA außergewöhnlich schnell zu einem maßgeblichen Anbieter in der chinesischen Industrie für LoRa-Lösungen der Carrier-Klasse und zu einer Allianz mit aktuell mehr als 500 Mitgliedern entwickelt. Zu den Mitgliedern zählen nicht nur Unternehmen, die Chips, Geräte, Plattformen, Antennen und Batterien für Netzwerke herstellen, sondern auch zahlreiche Anbieter von Applikationen aus aller Welt, die mit langjährigen Erfahrungen in Bereichen wie Messwerterfassung, Industrieparks, Stadtverwaltung, Industrie, Energie und Landwirtschaft die LoRa-Industrie in vielen Anwendungsfällen unterstützen. Die CLAA entwickelte eine technische Austauschplattform sowie weitere Plattformen für die Verifizierung von Lösungen, für Marktkooperationen, für die Verknüpfung von Ressourcen sowie für die Entwicklung von Innovationen für LoRa-Anwendungen in China. Die CLAA hat über 80 Produkte von Unternehmen der Allianz zertifiziert, mehr als 50 Anwendungsarten herausgegeben und 30 Demonstrationsbasen für IoT-Anwendungen der CLAA IoT eingeführt, was zu einer großen Bereicherung der Anwendungsarten im Low-Power Wide Area Network (LPWAN)-Bereich geführt hat. Die speziell für Netzbetreiber konzipierten LPWAN-Netze und -Applikationen werden im Rahmen der CLAA bereits in großem Umfang kommerziell genutzt.ZTE testet neues Geschäfts- und Kooperationsmodell im LPWAN-BereichZusätzlich zu den Anwendungsfällen im industriellen Umfeld testet ZTE ein neues Geschäfts- und Kooperationsmodell im LPWAN-Bereich. Hierbei arbeiten die in der CLAA vernetzten Unternehmen offen, eng vernetzt sowie mit gemeinschaftlicher Ressourcen-Nutzung und Entwicklungsaktivitäten zusammen – dabei sind alle CLAA-Mitglieder gleichzeitig Realisatoren, Betreiber, Anwender und Applikationsentwickler im Netzwerk. Die CLAA verwendet ein einheitliches und standardisiertes LoRa-Gateway, über das Standard-Hardware von Anbietern aus den verschiedensten Bereichen auf ein Netzwerk zugreifen und gemeinsam genutzt werden kann. Mit der Stärke der Software und Algorithmen für die Cloud-basierte Kernnetz-Plattform können die Netzressourcen von den Anwendern gemeinsam genutzt werden. ZTE bietet umfangreiche professionelle Operation-and-Maintenance (O&M)-Services und integriert zahlreiche einzelne kleine und mittlere Betreiber von LPWAN-Einheiten, so dass diese durch gemeinsame Nutzung und Realisierung umfangreicher Netzwerk-Betriebsmöglichkeiten profitieren können.Lösung für den schnellen und flexiblen WAN (Wide Area Network)-IoT-EinsatzDie von ZTE angebotene und von der CLAA gemeinschaftlich genutzte und gebaute IoT-Lösung der Carrier-Klasse bietet auf Basis nichtautorisierter Frequenzbänder, kompakter Netzwerke, Blackbox-IoT-Endgeräte, einer Sicherheitsarchitektur zur Integration von Bearer und Applikationen sowie eines unabhängigen Cloud-basierten Anwendungskonzepts „selbst generierte Energie, Cloud, eine Pipe und Endgeräte“. Sie ermöglicht einen schnellen und flexiblen WAN (Wide Area Network)-IoT-Einsatz mit geringem Energieverbrauch, der die Anforderungen der Kunden an dedizierte IoT-Netze erfüllt. ZTE hat den Sektor der öffentlichen Versorgungsunternehmen umfassend erforscht, einschließlich Gas- und Wasserversorger und Teilbereiche wie Digitaltechnik für Ölfelder, intelligente Industrieparks und intelligente Gebäude.ZTE treibt kommerzielle Anwendung des IoT in großem Maßstab voranNach dem Probebetrieb in vielen Städten hat ZTE jetzt die Phase einer kommerziellen Anwendung des IoT in großem Maßstab erreicht. Im Gassektor, kooperiert ZTE mit mehreren führenden chinesischen Gasunternehmen und beteiligt sich intensiv an der Formulierung von Industriestandards. Mehr als 30 Smart-Meter-Unternehmen sind der Allianz beigetreten und unterstützen die CLAA-Vereinbarung, und über 80 Prozent der Mainstream-Gaszähler-Unternehmen sind formale Mitglieder der CLAA. Für den Einsatz von Digitaltechnik auf Ölfeldern führten ZTE und einige Mitglieder der Allianz gemeinsam ein auf LoRa-Technologie basierendes Produktionsüberwachungssystem ein, mit dem eine dezentrale intelligente Datenerfassung und Steuerung implementiert werden kann. Im Vergleich zu traditionellen Modellen ermöglicht dieses System Einsparungen bei den Baukosten und wurde bereits im Einsatz auf einem großen Ölfeld erprobt.Universelle CLAA-Plattform für die Generierung von IoT-ServicesZusätzlich zu der Gesamtlösung für CLAA-Netze der Carrier-Klasse bietet ZTE seinen Kunden auch eine universelle CLAA-Plattform für die Generierung von IoT-Services an. Diese wurde von einer erweiterten Version der professionellen SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)-Plattform abgeleitet – sie kann die Anforderung an fragmentierte Industriepark-Überwachung im Konfigurationsmodus schnell erfüllen und die Kosten der Applikationsentwicklung stark reduzieren. Die Plattform überwacht Gerätezustände und Arbeitsabläufe in einem Campus in Echtzeit und bietet Parameteranalyse, Geräte-Lebensdauer-Management, Verbindungsfunktionen, kundenspezifische Funktionen sowie andere fortschrittliche Anwendungsfunktionen. Sie verbessert den Informationsstand sowie die Effizienz der Energienutzung in der Industriepark-Anwendung und lässt sich in großem Maßstab auf andere Projekte in Kommunen, Schulen, Krankenhäusern, Produktionsstätten, im Bergbau, in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gewässerschutz übertragen. Für das Energie-Internet haben ZTE und seine Partner mehrere Modelle von CLAA IoT-basierten intelligenten Energiesensoren für innovative Energieanwendungen entwickelt. Erste Demonstrationsprojekte für IoT-Energieanwendungen wurden in großen chinesischen Städten bereits gestartet.„IoT-Ökosphäre“ von ZTE für nachhaltige Entwicklung der digitalen TransformationAls Entwickler einer erstklassigen IoT-Lösung und führender Anbieter einer Smart-City-Anwendungsplattform arbeitet ZTE am Aufbau einer „IoT-Ökosphäre“ und an der Umsetzung von Anwendungen in Smart-City-Szenarien für verschiedenste Industriebereiche. Durch das kreative, gemeinsam genutzte und realisierte IoT-Modell, das ein gemeinsames Netzwerk, mehrere Plattformen und mehrere Services umfasst, trägt ZTE zum Erfolg der IoT-Industrie bei. Ausgehend vom Prinzip der Offenheit und der Win-Win-Kooperation unterstützt ZTE in Zusammenarbeit mit seinen vor- und nachgeschalteten IoT-Partnern den kommerziellen Einsatz urbaner LPWAN IoT-Lösungen der Carrier-Klasse – für eine nachhaltige Entwicklung und Umsetzung des intelligenten Wandels für Städte sowie der digitalen Transformation für die Industrie.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Kunden, Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Auf Basis seiner M-IKT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruch verpflichtet, Kunden integrierte durchgängige Innovationen mit Spitzenleistungen und Mehrwert im Rahmen der Verschmelzung zwischen dem Telekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektor bereitzustellen. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte-deutschland.de oder unter www.twitter.com/zte_deutschland



Bildinformation: ZTE und CLAA präsentieren auf der CeBIT den umfassenden kommerziellen Einsatz von LPWAN IoT