Arabien Consulting empfiehlt...

Pressemitteilung von Arabien Consulting - Wirtschaft. Politik. Kultur

Arabien Consulting

(fair-NEWS) Meine sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unseren aktuellen Pressespiegel- interessante Artikel rund um die Golfregion, Marokko und Israel...



www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Negotiating-the-Arab-Israeli-conflict-in-Rabin-Square-484541



www.zeit.de/zeit-magazin/2017/12/antideutsche-israel-linke-deutschland#comments



www.faz.net/aktuell/wirtschaft/agenda/saudi-arabiens-koenig-auf-geschaeftsreise-in-asien-14901762.html



www.japanmarkt.de/2017/03/13/wirtschaft/japan-und-saudi-arabien-ruecken-zusammen/



www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/china-und-saudi-arabien-schliessen-abkommen-ueber-65-milliarden-dollar-a-1139223.html



www.wallstreet-online.de/nachricht/9406492-rocket-internet-kohle-qatar



www.aerotelegraph.com/qatar-airways-bringt-airbus-a350-in-die-schweiz



www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/morocco-eu-heading-political-impasse-170301102342685.html



www.deutschlandfunk.de/marokko-koenig-mohammed-entlaesst-designierten.2932.de.html?drn:news_id=721973



www.deutschlandfunk.de/marokko-koenig-mohammed-beauftragt-el-othmani-mit.1939.de.html?drn:news_id=722793



https://www.produktion.de/nachrichten/unternehmen-maerkte/bilfinger-jv-erhaelt-millionenschweren-auftrag-in-oman-324.html



https://www.automobil-produktion.de/zulieferer/agc-und-induver-bauen-automobilglaswerk-in-marokko-122.html



https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2017/03/13/Saudi-Aramco-and-Tokyo-Stock-Exchange-to-discuss-Japan-listing.html



www.verkehrsrundschau.de/cma-cgm-fuehrt-direkten-dienst-zwischen-marokko-und-russland-ein-1927723.html



www.deutschlandfunk.de/jemen-saudi-arabien-will-uno-ueberwachung-von-hafenstadt.1939.de.html?drn:news_id=723494



https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/02/travel/what-to-do-36-hours-in-marrakesh-morocco.html?_r=0



https://english.alarabiya.net/en/business/lunch-with-leader/2017/03/08/Why-businessman-Nasif-Kayed-calls-himself-the-Arab-Culturalist-.html



Fotostrecken:



www.spiegel.de/fotostrecke/dubai-oman-schardscha-blicke-auf-die-wueste-fotostrecke-145543-4.html



www.zeit.de/digital/2017-03/san-francisco-start-up-kultur-leben-fs





Arabien Consulting bietet interkulturelles Consulting in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur sowie interkulturelles Training über die arabische Welt für u.a. Vertreter der Politik, Behörden und NGOs. Alle Berater sind studierte Politik-, Kultur- und Islamwissenschaftler. Durch lange berufliche Erfahrungen in der arabischen Welt und internationalen Organisationen sind sie bestens vertraut mit moderner Politikgestaltung.



Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei:



www.arabienconsulting.de



Wir stehen Ihnen zur Seite bei u.a. folgenden Anliegen:



Themenspezifische Beratung. Unser Spektrum an politischer Beratung umfasst u.a. politische Analysen und spezifisch thematisches Hintergrundwissen über die arabische Welt (z.B. Konfliktlösung, Demokratisierung & Good Governance sowie Politischer Islam unter Berücksichtigung deutscher außenpolitischer Interessen). Möglich sind z.B. Vorträge, Seminare oder Studien.



Delegationsbegleitung. Wir beraten und begleiten Sie bei Dienstreisen in die arabische Welt oder unterstützen Sie bei dem Empfang arabischer Delegationen. Wir verfügen über qualifizierte Fachübersetzer, die ebenfalls gerne für Sie übersetzen (Arabisch-Deutsch/ Deutsch-Arabisch).



Interkulturelle Beratung. Unsere Personal-Weiterbildungsseminare für Sie oder Ihre Mitarbeiter beinhalten je nach Wunsch Grundwissen über die arabische Kultur (Politik, Geschichte, Religion, Gesellschaft), das Deutschlandbild im Ausland, interkulturelles Training (Do's & Dont's, Rollenspiele etc.) und ein kleines Sprachtraining.



Alle Veranstaltungen finden entweder in unseren Berliner Räumlichkeiten in der Friedrichstraße statt oder bei Ihnen deutschlandweit vor Ort – gerne auch am Wochenende.



Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:



www.arabienconsulting.de/politikberatung.html



www.arabienconsulting.de/wirtschaftsberatung.html



www.arabienconsulting.de/kulturberatung-medienberatung.html



www.arabienconsulting.de/interkulturelles-training



Bei Interesse können Sie sich jederzeit per Email bei mir melden. Bei Bedarf rufe ich auch gerne zurück oder arrangiere ein kurzes unverbindliches Beratungsgespräch mit einem unserer Berater.



Mit freundlichen Grüßen,



--



Andrea Bausch, M.A.

Customer Service Representative



Arabien Consulting | Wirtschaft. Politik. Kultur.



Ihr Partner für den arabischen Raum.



Professionelle interkulturelle Beratung und Prozessbegleitung in der arabischen Welt.



Friedrichstrasse 105

10117 Berlin



Tel. Nr.: +49(0)30-37449202

Internet: www.arabienconsulting.de

E-Mail: info@arabienconsulting.de Meine sehr geehrte Damen und Herren,anbei erhalten Sie unseren aktuellen Pressespiegel- interessante Artikel rund um die Golfregion, Marokko und Israel...www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Negotiating-the-Arab-Israeli-conflict-in-Rabin-Square-484541www.zeit.de/zeit-magazin/2017/12/antideutsche-israel-linke-deutschland#commentswww.faz.net/aktuell/wirtschaft/agenda/saudi-arabiens-koenig-auf-geschaeftsreise-in-asien-14901762.htmlwww.japanmarkt.de/2017/03/13/wirtschaft/japan-und-saudi-arabien-ruecken-zusammen/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/china-und-saudi-arabien-schliessen-abkommen-ueber-65-milliarden-dollar-a-1139223.htmlwww.wallstreet-online.de/nachricht/9406492-rocket-internet-kohle-qatarwww.aerotelegraph.com/qatar-airways-bringt-airbus-a350-in-die-schweizwww.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/morocco-eu-heading-political-impasse-170301102342685.htmlwww.deutschlandfunk.de/marokko-koenig-mohammed-entlaesst-designierten.2932.de.html?drn:news_id=721973www.deutschlandfunk.de/marokko-koenig-mohammed-beauftragt-el-othmani-mit.1939.de.html?drn:news_id=722793https://www.produktion.de/nachrichten/unternehmen-maerkte/bilfinger-jv-erhaelt-millionenschweren-auftrag-in-oman-324.htmlhttps://www.automobil-produktion.de/zulieferer/agc-und-induver-bauen-automobilglaswerk-in-marokko-122.htmlhttps://english.alarabiya.net/en/business/energy/2017/03/13/Saudi-Aramco-and-Tokyo-Stock-Exchange-to-discuss-Japan-listing.htmlwww.verkehrsrundschau.de/cma-cgm-fuehrt-direkten-dienst-zwischen-marokko-und-russland-ein-1927723.htmlwww.deutschlandfunk.de/jemen-saudi-arabien-will-uno-ueberwachung-von-hafenstadt.1939.de.html?drn:news_id=723494https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/02/travel/what-to-do-36-hours-in-marrakesh-morocco.html?_r=0https://english.alarabiya.net/en/business/lunch-with-leader/2017/03/08/Why-businessman-Nasif-Kayed-calls-himself-the-Arab-Culturalist-.htmlFotostrecken:www.spiegel.de/fotostrecke/dubai-oman-schardscha-blicke-auf-die-wueste-fotostrecke-145543-4.htmlwww.zeit.de/digital/2017-03/san-francisco-start-up-kultur-leben-fsArabien Consulting bietet interkulturelles Consulting in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur sowie interkulturelles Training über die arabische Welt für u.a. Vertreter der Politik, Behörden und NGOs. Alle Berater sind studierte Politik-, Kultur- und Islamwissenschaftler. Durch lange berufliche Erfahrungen in der arabischen Welt und internationalen Organisationen sind sie bestens vertraut mit moderner Politikgestaltung.Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei:www.arabienconsulting.deWir stehen Ihnen zur Seite bei u.a. folgenden Anliegen:Themenspezifische Beratung. Unser Spektrum an politischer Beratung umfasst u.a. politische Analysen und spezifisch thematisches Hintergrundwissen über die arabische Welt (z.B. Konfliktlösung, Demokratisierung & Good Governance sowie Politischer Islam unter Berücksichtigung deutscher außenpolitischer Interessen). Möglich sind z.B. Vorträge, Seminare oder Studien.Delegationsbegleitung. Wir beraten und begleiten Sie bei Dienstreisen in die arabische Welt oder unterstützen Sie bei dem Empfang arabischer Delegationen. Wir verfügen über qualifizierte Fachübersetzer, die ebenfalls gerne für Sie übersetzen (Arabisch-Deutsch/ Deutsch-Arabisch).Interkulturelle Beratung. Unsere Personal-Weiterbildungsseminare für Sie oder Ihre Mitarbeiter beinhalten je nach Wunsch Grundwissen über die arabische Kultur (Politik, Geschichte, Religion, Gesellschaft), das Deutschlandbild im Ausland, interkulturelles Training (Do's & Dont's, Rollenspiele etc.) und ein kleines Sprachtraining.Alle Veranstaltungen finden entweder in unseren Berliner Räumlichkeiten in der Friedrichstraße statt oder bei Ihnen deutschlandweit vor Ort – gerne auch am Wochenende.Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:www.arabienconsulting.de/politikberatung.htmlwww.arabienconsulting.de/wirtschaftsberatung.htmlwww.arabienconsulting.de/kulturberatung-medienberatung.htmlwww.arabienconsulting.de/interkulturelles-trainingBei Interesse können Sie sich jederzeit per Email bei mir melden. Bei Bedarf rufe ich auch gerne zurück oder arrangiere ein kurzes unverbindliches Beratungsgespräch mit einem unserer Berater.Mit freundlichen Grüßen,--Andrea Bausch, M.A.Customer Service RepresentativeArabien Consulting | Wirtschaft. Politik. Kultur.Ihr Partner für den arabischen Raum.Professionelle interkulturelle Beratung und Prozessbegleitung in der arabischen Welt.Friedrichstrasse 10510117 BerlinTel. Nr.: +49(0)30-37449202Internet: www.arabienconsulting.deE-Mail: info@arabienconsulting.de

Bildinformation: Arabien Consulting empfiehlt...

Unternehmensprofil:



Unsere Berater sind studierte und promovierte Kultur-, Islam- und Politikwissenschaftler, die auf jahrelange Erfahrungen in der arabischen Welt und in internationalen Organisationen weltweit zurückblicken können. Zusätzlich zu unserem akademischen und beruflichen Wissen bringen wir leidenschaftliches Engagement mit.



Alle unsere Berater sind Experten in ihrem jeweiligen Gebiet. Ob Sie in der Wirtschaft, Politik oder im Kulturbereich tätig sind, mit unserem breitgefächerten Wissen sind wir Ihr richtiger Partner bei allen Anliegen rund um die arabische Welt. Je nach Anfrage bereiten wir zum Beispiel Manager, Journalisten, Ärzte, Techniker und Kulturschaffende auf ihren Aufenthalt in den arabischen Staaten vor, schreiben für Sie strategische, politische Analysen oder bieten Ihnen kulturelle Expertisen bei jedweder Recherche über die arabische-orientalische Welt.



Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart oder Zürich – wir beraten Sie gerne bei Ihnen vor Ort



Unsere Räumlichkeiten befinden sich zentral in der Friedrichstraße in Berlin. Von dort agieren wir für Sie bundesweit und in allen deutschsprachigen Regionen Europas.



Gerne beraten wir Sie auch in den arabischen Ländern vor Ort. Vor allem in der boomenden Golfregion und in Marokko begleiten wir viele deutschsprachige Unternehmen. Sei es Casablanca, Marrakesch, Riyad, Dubai, Abu Dhabi oder Doha. Wir sind überall für Sie unterwegs, beraten, begleiten und bringen Sie sicher an Ihr Ziel.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Arabien Consulting empfiehlt...»

Friedrichstraße 10510117 BerlinDeutschlandTelefon: +49(0)30 - 37 44 92 02Andrea BauschArabien Consulting - Wirtschaft. Politik. KulturAndrea BauschFriedrichstraße 10510117 BerlinTel:+49(0)30 - 37 44 92 02andrea.bausch@arabienconsulting.dePermanenter Link zur Pressemitteilung