bookingkit startet mit Papershift und Hintpad eigenen Marktplatz – Öffnung für Apps von Drittanbietern

(fair-NEWS)

Berlin, 17. März 2017 – bookingkit, die führende Online-Buchungs- und -Verwaltungslösung für den Freizeitsektor, ermöglicht künftig mit einem Marktplatz für Zusatzdienste die Anbindung von Drittanbietern. Als erste Premium-Partner sind unter anderem die führende Personalverwaltungs-Software Papershift und Hintpad, der Marktführer für Raumsteuerungssoftware speziell für Escape Games, an Bord.Papershift liefert bookingkit-Nutzern ein modernes Online-Personalmanagement, das rund um die Uhr auf jedem Endgerät zur Verfügung steht. Durch die Anbindung der beiden Software-as-a-Service-Anbieter entsteht ein umfangreiches und flexibles Gesamtsystem, das völlig neue Maßstäbe insbesondere bei der Verwaltung sehr planungsintensiver Freizeitangebote setzt. Für die Escape Game-Branche bietet die Softwarelösung Hintpad eine nahtlose Integration der Buchungsdaten von bookingkit in die Raumsteuerungssoftware für Escape Games. Escape Games ist die aktuell am stärksten wachsende Branche im Freizeitmarkt.bookingkit öffnet damit in Kürze seinen neuen Marktplatz mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen für professionelle Partnerunternehmen. Eine Schnittstelle in der Software ermöglicht es nun Entwicklern und unterschiedlichsten Lösungsanbietern, sich auf sehr einfache Weise direkt mit bookingkit zu verbinden und ihre Personalplanung, Event-Monitoring, Drehkreuz-Management oder Equipment-Verwaltung zu optimieren. bookingkit-Kunden haben damit die Möglichkeit, die neuen Zusatzdienste in einem App-Store auszuwählen und zentral von bookingkit aus für ihr Angebot einzusetzen.„Der Freizeitsektor ist bunt und vielfältig, die Anforderungen sind unterschiedlich – und Flexibilität ist die einzige Lösung“, so Lukas C. C. Hempel, einer der Gründer und Geschäftsführer bei bookingkit. „Durch den neuen Marktplatz, unsere Öffnung für professionelle Partner und die Zusammenarbeit mit Papershift zeigen wir, wie ein deutliches Mehr an Funktionen zu einer weiteren Vereinfachung führt: So bringen wir nicht nur verschiedene Einzellösungen an einer einzigen Stelle zusammen, sondern überlassen unseren Nutzern die Wahl, wie umfangreich sie unsere Lösung einsetzen.“



Bildinformation: bookingkit startet mit Papershift und Hintpad eigenen Marktplatz – Öffnung für Apps von Drittanbietern