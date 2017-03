Gewächshäuser blühen diesen Frühling besonders auf

(fair-NEWS)

Gärtnereien und private Gärtner sind über ganz Deutschland hinweg positiv gestimmt. Der Frühling hat dieses Jahr sehr milde angefangen und bietet daher optimale Voraussetzungen für den Gartenbau und die Anzucht von Pflanzen. Man kann deshalb von dem idealen Einstieg in ein eigenes Gewächshaus sprechen.Übrigens: Klimatisch gute Bedingungen fördern auch die Veredelung von Gewächsen. Dabei handelt es sich um die Verbesserung der Frucht einer Pflanze, indem man diese mit anderen Unterarten derselben Pflanze kreuzt. Am besten ist dies am Beispiel des Apfels zu erklären. Ein kleines Stück eines Asts wird abgetrennt und eine Öffnung hineingeschlitzt. Dann wird ein etwas kleinerer Ast eines anderen Apfelbaums in die Öffnung gesteckt, festgebunden und mit Heilsalbe bearbeitet. Einige Monate später wächst der Ast dann normal weiter und die Frucht der Pflanze wurde erfolgreich gekreuzt. Mithilfe dieser Kreuzungen veredelt man Früchte und Gemüse.Wenn man letztendlich ein Gewächshaus aufbauen will, um Pflanzen zu züchten und vielleicht irgendwann sogar zu veredeln, ist es notwendig, die Grundlagen zu Gewächshäusern einzustudieren. Zudem ist es wichtig, das richtige Gewächshaus zu finden. Es gibt einige verschiedene Materialien und Typen.Ein Gewächshaus kann aus Holz und damit besonders ansprechend gebaut sein. Es gibt aber auch pflegeleichtere Varianten: Glas Gewächshäuser und Folien Gewächshäuser. Letztere werden in erster Linie als Tomaten Gewächshäuser verwendet. Daneben gibt es Anlehngewächshäuser, die an Hausmauern angebaut sind und so eine ästhetische Ergänzung zum eigenen Haus darstellen. Balkon Gewächshäuser hingegen sind mehrstufige Bauten für kleinere Gewächse, oft auch aus Holz - ebenso wie Frühbeete, welche zur Anzucht kleinerer Pflanzen geeignet sind, bis diese letztendlich in ein großes Gewächshaus untergebracht werden. Etwa den gleichen Zweck erfüllen Mini Gewächshäuser, die sogar auf Fensterbänken Platz haben.Mehr Infos zu Gewächshausern und zum Gewächshaus kaufen: https://gewaechshaus-vergleich.com



Bildinformation: Gewächshäuser blühen diesen Frühling besonders auf