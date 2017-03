Verliebt, verlobt, verheiratet: The St. Regis Maldives Vommuli Resort erfüllt maßgeschneiderte Hochzeitswünsche

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 20. März 2017 – Puderweiche Sandstrände und die Weite des Indischen Ozeans: The St. Regis Maldives Vommuli Resort, das erste Haus der weltweit bekannten Luxusmarke auf den Malediven, garantiert die perfekte Kulisse für eine Traumhochzeit wie aus dem Bilderbuch – ebenso für die anschließenden Flitterwochen. Zahlreiche Arrangements speziell auf Trauungen zugeschnitten sorgen dabei für unbeschwerte Stunden.Von tropischen Blumenarrangements bis hin zu kundenspezifischem Catering und einem persönlichen St. Regis-Hochzeitskoordinator, bietet das Resort alle notwendigen Elemente, um Gästen eine bezaubernde Hochzeit zu präsentieren. Der makellose weiße Sandstrand ist die Bühne für intime Barfuß-Zeremonien und eine unvergessliche Feier. Gäste, die sich den Wunsch einer Hochzeit im Paradies erfüllen möchten, können die Vorteile eines der zahlreichen Hochzeitarrangements von The St. Regis Maldives Vommuli Resort nutzen.Momente der Zweisamkeit und romantische Treueschwüre an einem festlich dekorierten Fleckchen am Strand genießen Gäste, die das „Timeless Elegance“-Arrangement buchen. Die Turteltauben erwartet ein Priester, sie erhalten ein Hochzeitszertifikat und werden mit einem geschmückten Hochzeits-Buggy zu ihrem persönlichen Fototermin gefahren, wobei ein Album mit den schönsten Momenten des Tages entsteht. Danach genießen die frisch Vermählten ein Dinner inklusive einer Flasche Champagner, bevor sie in ihre romantisch dekorierte Villa zurückkehren. Am nächsten Morgen erwartet die Gäste nach der Hochzeitsnacht ein reichhaltiges Frühstück in der Villa, um sich für ein Picknick auf einer privaten Insel mit erneutem Fotoshooting zu stärken.Gäste, die das „Vows beyond expectation“-Arrangement buchen, erwartet ein malerisches Hochzeits-Setting auf einem Steg über dem Wasser und ein Paar-Verwöhnprogramm im exklusiven IRIDIUM Spa, dem Wohlfühl-Ort der Extraklasse. Ebenso werden die frisch Vermählten von einem Hochzeits-Buggy zu einem privaten Fotoshooting gefahren, genießen ein romantisches Dinner sowie Frühstück in der Villa und erleben ein Picknick auf einer privaten Insel.Das „Rare & Refind“-Arrangement ideal für Gäste, die es etwas außergewöhnlicher mögen. Die Paare werden auf einer privaten Insel getraut und erleben danach ein spektakuläres Unterwasser-Fotoshooting. Dabei kommt auch hier die Romantik nicht zu kurz: Die Gäste erwartet ebenso ein privates Dinner mit einer Flasche Champagner, eine exklusive Paar-Spabehandlung und eine dekorierte Villa für besondere Stunden.Kleine, aber feine Zeremonien und Empfänge können ebenfalls im Restaurant ALBA in idyllischem Ambiente abgehalten werden. Der helle und luftige Raum, der mit einer einladenden Gestaltung in weißer Eiche und raumhohen Fenstern versehen ist, öffnet sich zum Strand und Resortpool.Der Chefkoch des Resorts, der Konditor und das professionelle Catering-Team arbeiten eng mit jedem Brautpaar zusammen, um ein perfekt auf den individuellen Geschmack des Paares abgestimmtes Menü zu erstellen. Vegane, vegetarische und koschere Optionen sind natürlich verfügbar. Paare können auch ausgewählte Gänge aus einer köstlichen Zusammenstellung asiatischer und europäischer Gerichte probieren, darunter Fusions-Küche wie italienisch-japanisch oder indische Tapas. Auf Anfrage steht ebenso eine Grillstation zur Verfügung.Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.stregismaldives.com



Bildinformation: Verliebt, verlobt, verheiratet: The St. Regis Maldives Vommuli Resort erfüllt maßgeschneiderte Hochzeitswünsche