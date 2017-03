DERPART: Frischer Look für die Online-Schulungsplattform

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 20. März 2017 – Mit dem aktuellen Ausbau des DERPART Schulungsangebots – unter anderem ist das Thema Qualität nun fester Bestandteil – wurde es Zeit für ein „Facelifting“ der DERPART eigenen Schulungsplattform. Sie überzeugt nun mit mehr Übersichtlichkeit und wurde um neue Features ergänzt.Bessere Navigation für mehr LernspaßDERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig erklärt: „Wir haben 2017 nicht nur das Schulungsangebot für unsere DERPARTner bedarfsgerecht erweitert, sondern mit der Überarbeitung unseres entsprechenden Onlinetools auch leichter zugänglich gemacht. Eine frischere Optik und leichteres Navigieren lassen den Expedienten nun viel schneller sein Wunschthema finden – und mit uns in Kontakt treten.“Die Basis bilden Themenschwerpunkte wie etwa Touristik, Corporate sowie Marketing & Zielgruppen. Darüber hinaus bietet die DERPART Zentrale auch Seminare zu den Themen Technik oder Persönlichkeit beziehungsweise speziell für Auszubildende an. Auch die Fortbildungen zur im Vorjahr gestarteten Qualitätsoffensive sind jetzt ganz einfach über die Schulungsplattform buchbar. Die diesbezüglichen Angebote haben bereits die zweite Zertifizierungsstufe als „Qualitätspartner Plus“ im Blick.Neue Features für schnellere InformationZudem gibt es zu einzelnen Schulungsthemen nun Videosequenzen der jeweiligen Trainer inklusive ergänzender Informationen, so dass der potenzielle Seminarteilnehmer schon im Vorfeld einen besseren Überblick über die Schulungsinhalte und -schwerpunkte seiner favorisierten Fortbildung erhält.Ebenfalls neu integriert wurden diverse Onlineformulare, die zusätzliche E-Mails überflüssig machen: So können etwa sogenannte „offene Seminare“ verschiedener Partner-Trainingsinstitute zu exklusiven Themen für einen individuellen Wunschtermin direkt angefragt werden. Auch können maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, die explizit auf die Fortbildungs-Bedürfnisse des anfragenden Reisebüros eingehen, auf diesem Weg vereinbart werden.Weitere Informationen unter: www.DERPART.COM



