(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 20. März 2017. Die Musikmesse 2017 in Frankfurt ist die internationale Fachmesse für Musikinstrumente, Noten, Musikproduktion und -vermarktung. Erstmals laden das Grandhotel Hessischer Hof und frentle.com gemeinsam zum exklusiven Event „NIGHT OF THE CUSTOMS“ ein. Von Oldies bis Rock und Pop – Am Messefreitag, den 7. April 2017, sorgen ab 19 Uhr im Festsaal vier internationale frentle-Live-Acts für Stimmung und ein Snackbuffet lässt keine kulinarischen Wünsche offen.Die „NIGHT OF THE CUSTOMS“ begleitet den „Custom United“-Messestand, an dem hochwertige Custom-Instrumentenhersteller von Drums und Percussions ihren innovativen Händler-Auftritt präsentieren. Das einzig privat geführte Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Frankfurt liegt direkt gegenüber der Messe Frankfurt und bietet mit seinen Räumlichkeiten den perfekten Rahmen für das Event.Der zwischen Los Angeles und Stockholm pendelnde schwedische Künstler Alex Alexander, ist mit treibenden Pop Songs und seiner neuen Single „Can‘t get enough“ der Opening-Act des Abends. Die ebenfalls aus Schweden angereiste Künstlerin A.V., als YouTube-Cover-Star bekannt geworden, wird mit ihrer herausragenden Stimme, der aktuellen Single „Shake that ass“ und einer energiegeladenen Show die Stimmung weiter anheizen. Die englisch-deutsche Band Endfield, die gerade erste Erfolge mit ihrer Debut-Single „Not alone“ und dem aktuellen Album „Right to the top“ feiert, begeistert anschließend mit echtem Rock. Die lokale Band Misfits steigert dieses Gefühl noch einmal und lässt als finaler Act dann das Grandhotel Hessischer Hof beben unter dem Motto: „50 Years of Rock`n Roll“.Tickets sind für 35 Euro pro Person, inklusive vier Live-Acts sowie einem Snackbuffet, unter Telefon: +49 (0)69 7540-2928 oder areasales@hessischer-hof.de erhältlich.



Bildinformation: Grandhotel Hessischer Hof und frentle.com machen mit „NIGHT OF THE CUSTOMS“ die Nacht zum Tag