Dies ist also Shikamarus Ninja-Weg

(fair-NEWS) Ich finde MMORPGs am meisten anziehend. Einmal kann man da mit der Zeit immer besser werden und dann kann man auch mit vielen anderen interagieren. Naruto Online ist in dieser Hinsicht genau richtig. Hier kann man Ninjas sammeln und sie vielseitig ausbilden. Außerdem gibt es Boss-Kämpfe, serverübergreifende Funktionen und vieles mehr, was ich alles mag.



Der Ninja-Weg, den ich mag:



Jeder folgt seinem eigenen Ninja-Weg.



Beispielsweise verfolgt Shikamaru einen sehr bedächtigen Weg.



Im Kampf gegen Temari während der Chu-Nin-Prüfung sagte er,



„Eigentlich wollte ich einfach nur ein Ninja sein



und etwas Geld verdienen.



Dann wollte ich mit einer nicht unbedingt hübschen, aber auch nicht hässlichen Frau zwei Kinder bekommen,



ein Mädchen und einen Jungen.



Sobald meine Tochter geheiratet hätte und mein Sohn auch unabhängig wäre,



würde ich mich vom Dasein als Ninja zurückziehen.