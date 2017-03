Strategische Partnerschaft zwischen IT-Dienstleister und Full Service Provider

(fair-NEWS)

Das bundesweite IT-Service-Net und der Full Service Provider „Kasel iT“ verstärken ihre Zusammenarbeit um sichere, preisgünstige Internetzugänge,schnelle Internetverbindungen, Webhosting, Webhousing anzubieten.Schon seit über sieben Jahren pflegen die beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit. Kasel iT als Provider und IT-Service-Net als IT-Dienstleister. Beide Unternehmen sind schon länger als zehn Jahre am Markt. Kasel iT wurde 2006 gegründet, das IT-Service-Net im Jahr 2001. Seit diesem Jahr wird die Zusammenarbeit noch intensiviert.Das Kasel iT Ziel ist es der Zielgruppe der kleinen-und mittleren Unternehmen einen uneingeschränkten Zugang zum Internet zu bieten. Als Kaspersky-Partner geschieht dies unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards.Kasel iT Kunden profitieren durch umfassenden Housing- und Hosting-Lösungen mit Hochgeschwindigkeits-Anbindungen an internationale Glasfasernetze. Kasel iT bietet auch Webhosting an und alles was dazu gehört:Webspace, E-Mail, Domain, SSL-Zertifikat und vieles mehr.DE Domain ab 0,29 Euro (volle DNS Kontrolle) inkl. kostenfreien Let's Encrypt SSL Zertifikat weitere TOP Level Domain sowie über 100 Exotendomains auf Anfrage.Webstarter Paket (Basic) 1,29 Euro, 0,5 GByte Space, 100 GByte Datentransfer, eine DE Domain (weiter Daten auf Anfrage).KMU`s bietet das Unternehmen individuelle Projekt- und Kommunikationslösungen. Kasel iT unterstützt beim Einrichten des firmenweiten Internet-Zugangs und stellt eine Serviceplattform für den eigenen Internetauftritt bereit und hilft alle spezifischen Anforderungen des Unternehmens optimal anzupassen.Das symphatische an der Partnerschaft ist die hohe Flexibilität und die mittlere Größe des Unternehmens. Kunden werden nicht als Nummer sondern individuell und als Mensch behandelt, so wie es eigentlich auch sein sollte.Fragt man Ulrich Schappach dem Organisator des IT-Service-Net meint er, in der langen Zusammenarbeit kam es zu keinen Ausfällen. Anfragen und Wünsche wurden freundlich, kompetent und preiswert erledigt.Das IT-Service-Net befindet sich täglich an der Servicefront und ist auf eine störungfreie und optimierte Zusammenarbeit angewiesen. Das IT-Service-Net empfiehlt deshalb eine Zusammenarbeit mit Kasel iT. Mehr Info: www.KASEL-iT.de Kasel iT ist der Provider, das IT-Service-Net ist der Service-Dienstleister vor Ort. Um flächendeckend Service zu leisten integriert das Netz Freelancer und Einzelkämpfer Diese werden unter dem Motto “Selbstständig aber nicht allein„ in das Netz aus bundesweiten Partnerunternehmen integriert. Mehr Info: www.it-service-net.de ITSN/ Kasel iT



Bildinformation: www.it-service-net.de