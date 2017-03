„Vegane Convenience 2.0“ – die Produkte des Vegan-Stars Attila Hildmann sind ab sofort exklusiv im Reformhaus® erhältlich!

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Attila Hildmann-Fans und vegane Genießer aufgepasst – die Produkte des Vegan-Superstars sind ab sofort exklusiv im Reformhaus® erhältlich. Mit der erfolgreichen Partnerschaft bringt der Bestseller-Autor Attila Hildmann seine vielfältige Bio-Produktpalette noch näher an seine Fans und all diejenigen, die sich von innovativer und inspirierender veganer Ernährung überzeugen lassen wollen.Autodidaktisch zum Star der Vegan-Küche – so knapp und doch eindrucksvoll lässt sich Attila Hildmanns Werdegang zusammenfassen. Mit Leidenschaft und Kreativität entstanden acht erfolgreiche Kochbücher, die sich über 1,5 Millionen mal verkauften und in Rekordzeit eine Vielfalt erstklassiger Produkte. Die Partnerschaft mit ReformKontor und Reformhaus® ist der „next step“ einer beispiellosen Erfolgsgeschichte.Das Reformhaus® war ein absoluter Wunschpartner von Attila Hildmann - kein Wunder, denn seit nicht weniger als nunmehr 130 Jahren stehen natürliche Lebensmittel und eine pflanzliche Ernährung im Kern der Reformhaus® Kompetenz, die bereits seit Jahrzehnten auch vegane Ernährung umfasst. Nun wird das Sortiment um ausgefallene, innovative und stets fair hergestellte Produkte von Attila Hildmann erweitert.Die Bio Matcha-Cookies sind DER Trend-Snack des Jahres im Produktsortiment von Attila Hildmann. Echter japanischer Matcha-Tee trifft hochwertigen Dinkelteig, aromatische Walnusskerne und die beliebte vegane Chokool Vanille-Schokolade – das Ergebnis ist ein neu interpretierter Snack-Klassiker „inspired by Fernost“. Gebacken und verpackt werden die Matcha-Cookies von Menschen mit Behinderung im Andreaswerk, einer sozialen Einrichtung in Nordrhein-Westfalen. Jeder Fan der Matcha-Cookies unterstützt mit seinem Kauf die Integration und Förderung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt.Für Ex-Fleischliebhaber, die hin und wieder ihre „Cravings“ auf vegane Art und Weise stillen möchten, ist die Vegane Wie Leberwurst von Attila Hildmann die ideale Alternative. Eine 100% vegane Leberwurst, die einen unnachahmlich deftigen Geschmack besitzt – und in 100% Bio-Qualität auch noch deftig nachhaltig produziert wird.Ein „Dauerbrenner“ im Sortiment von Attila Hildmann ist die wunderbar zartschmelzende Chokool Vanille-Schokolade – 100% veganer Schokoladengenuss mit UTZ zertifizierter Kakaobutter und echter Bio-Bourbon Vanille in kompostierbarer Verpackung. Wer braucht da noch klassische Milchschokolade?Vegane Sportler-Ernährung? Na klar! Das Protein Pulver Vanille ist eine proteinreiche und leckere Ergänzung für Post-Workout-Smoothies und Shakes – vielfältig verwendbar und selbstverständlich 100% vegan! Das hochwertige Pflanzenprotein ist perfekt geeignet für alle Arten von veganer Sport-Power.Von jedem im Reformhaus® erworbenen Attila Hildmann Produkt gehen – gemäß seiner nachhaltigen Philosophie - zudem 10 Cent an Tier- und Umweltschutzprojekte. Reformhaus® und Attila Hildmann – eine Kooperation, die passender nicht sein könnte!Weitere Informationen und zusätzliche Produkte auf www.reformkontor.de und www.attilahildmann.de



Bildinformation: „Vegane Convenience 2.0“ – die Produkte des Vegan-Stars Attila Hildmann sind ab sofort exklusiv im Reformhaus® erhältlich!